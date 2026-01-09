總預算卡關 國民黨團擬提案TPASS、生育給付等先付委審查

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今年度總預算案陷入僵局，國民黨立院黨團今（9）日擬將提案，建請院會作成決議，將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立院逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查，以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，其中包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目。

攸關廣大通勤族的TPASS通勤月票經費，因總預算卡關而備受注目，國民黨團擬提案先付委審查。（圖／資料照）

主計總處昨（8日）指出，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億，當中包括新興計畫1017億，而預算法第54條規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」

國民黨團提案內容寫道，115年度中央政府總預算案，行政院惡意違法、拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

提案內容指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，民國60年即規定當總預算案未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。建請院會作成決議，「依預算法第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由本院逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。」以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，避免國家陷於停擺困境。



