總預算卡關 國民黨要求立即處理三大議題

在總預算審查陷入僵局的背景下，國民黨立法院黨團書記長羅智強提出三項必要條件以促進預算審查，分別為編列軍人加薪預算、確保警消退休保障及執行停砍年金。他強調，這些條件若能得到滿足，立法院將立即展開對總預算的審查。

羅智強。（資料照／中天新聞）

目前，115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，行政院多次強調這將影響超過2000億元的新興計畫。羅智強指出，預算審查困難的原因在於行政部門提交的預算存在違法漏編的情況，導致立法院無法進行審議。他呼籲賴清德總統應以更柔軟的心態來對待軍公教及警消，以解決當前的預算僵局。

民進黨則批評國民黨在預算審查上不作為，卻聯手推動涉及貪污的法案，指責其不顧公共利益。民進黨表示，國民黨近期推動的「貪污五法」將進一步延續其貪腐的傳統，必須受到譴責。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

行政院長卓榮泰日前表示，115年度中央政府總預算案，到現在立法院連預算書一頁都沒有看，一個字都沒有讀，一塊錢都沒有討論，這絕非正常國家應有的作為，其中包含推動「AI新十大建設」與「國家十大新動能」，是行政團隊期盼能藉此澈底改造政府體質和人民生活，進入全民智慧生活圈，照顧百工百業，推動智慧應用，發展關鍵技術。

