總預算卡關 國防部憂心：21%武器籌補期程恐延宕

立法院第四會期將於31日休會，但115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，行政院主計總處指出，總預算案未審議通過不得動支金額達2992億元，將影響國家安全。國防部也提出警告，若未能在本會期通過，將有21%的預算無法按原訂期程執行，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。

立法院會尚未審今年總預算案。(圖/中天新聞)

立院財政委員會預計5日邀請主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會，針對「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專報並備質詢。主計總處在書面報告中表示，115年度總預算案未審議通過不得動支金額為2992億元，其中包含新興計畫1017億元，各部會較114年度增加部分合計1805億元，第一、第二預備金及災害準備金計170億元。

廣告 廣告

主計總處進一步說明，預算案對地方政府的影響層面廣泛，115年度總預算案中，有多項地方政府受益項目屬於新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計共637億元，將受影響不得辦理。

國防部指出若預算案未過，將影響刺針飛彈等武器籌補。(圖/國防部)

此外國防部在報告中指出，總預算案若未於本會期通過，受影響預算達780億元。如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等作業。

國防部也詳細盤點受影響的軍備內容，包含遠程精準火力打擊系統（HIMARS系統）、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案、幻象2000-5等7型軍機零附件戰備存量需求等，總計200億元。在不對稱戰力方面，若未獲足額預算，受影響的包括標槍反裝甲飛彈籌補、刺針防空飛彈籌補等，金額高達415億元。

國防部強調，在敵情嚴峻之際，「時間」是防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。

延伸閱讀

下一個馬杜洛？川普公開警告哥倫比亞總統裴卓「小心點」

張瀞文/美國接管委內瑞拉—21世紀最重大的外交轉折

打臉川普「配合美國」說法？委內瑞拉副總統怒轟：快放馬杜洛