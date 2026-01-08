總預算卡關！國防752億受衝擊最鉅 卓榮泰盼立院儘速排審

115年度中央政府總預算至今未交付立法院各委員會審查。（示意圖／周志龍攝）

115年度中央政府總預算案卡關，立法院至今尚未交付各委員會審查。行政院長卓榮泰今（8）日於院會中與各部會首長討論新年度政策推行所受影響，並於會後記者會再次呼籲立法院儘速審議總預算，讓國家施政順利推進，也讓國人在寒冬中感受到一絲溫暖。

行政院長卓榮泰（左）指出，總預算案至今未付委審查，已對國防、地方建設及多項政策推動造成衝擊。（圖／黃耀徵攝）

卓榮泰指出，新年度已經開始，但總預算案卻仍未完成付委，創下中華民國憲政史首例，對政府整體運作造成重大衝擊。他說明，目前受影響且不得動支的預算金額高達2992億元，其中包含新興計畫1017億元、經常性經費及延續性計畫較114年度增加的1805億元，另加第一、第二預備金及災損準備金170億元。

總預算案遲未審查，TPASS通勤月票、生育補助等多項民生政策卡關，恐成為民眾最直接有感的衝擊。（示意圖／方萬民攝）

卓榮泰透露，今日院會中已有13個部會陸續說明預算遲未審議所造成的衝擊，影響層面已擴及地方財政與建設，包含與地方建設及社會福利相關的637億元新興計畫，恐因預算卡關而難以如期推動。

他進一步指出，中央政府原已在總預算中編列321億元，因應114年3月21日公布的《財政收支劃分法》調整，確保各地方政府獲得的統籌分配款與補助款不低於前一年；然而，在總預算遲未通過情況下，已有台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、屏東縣及澎湖縣等6個縣市出現財務調度困難。

卓榮泰強調，其中以國防預算受影響最為嚴重，金額高達752億元，涵蓋嚇阻與不對稱戰力建構、官兵照顧、戰鬥部隊演訓、建軍備戰及後勤維護等重點項目，包含F-16後續訓練等關鍵計畫，對國防安全與整體戰備影響甚鉅。他重申，總預算案是政府守護國人健康與安全的承諾，相關工作不能停、也不能慢，呼籲立法院儘速審議115年度中央政府總預算，讓國家運作回到正軌，也為國人帶來寒冬中的一絲溫暖。

