總預算卡關！在野擬先審新興計畫預算 綠委籲「兩軌並行」

民進黨立委陳冠廷11日表示，總預算是完整的治理工具，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨回歸制度，採「兩軌並行」方式儘速完成審查。(本報資料照片)

針對中央政府115年度總預算案持續卡關，國民黨團擬依《預算法》先行放行TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫，卻可能擱置780億元國防預算等項目；民進黨立委陳冠廷11日表示，總預算是完整的治理工具，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨回歸制度，採「兩軌並行」方式儘速完成審查。

陳冠廷指出，國會職責固然應把關預算、嚴格審查，但總預算審查至今已創下史上拖延最久紀錄，迄今仍未付委，嚴重影響政府施政的可預期性與國家風險管理能力。他強調，依《預算法》第54條規定，總預算未能依限完成時雖可暫行執行，但僅能以上年度預算標準為基準，新興資本支出與新增計畫原則上仍須待審議完成方能動支。

他說，預備金動支限制的問題尤其值得關注。由於第一預備金、第二預備金及災害準備金的額度是編列在新年度預算中，若總預算遲未通過，這些預備金便缺乏經立法院審定的法定額度依據。他表示：「預備金是政府應付緊急或不可預見支出的重要彈性工具，但當總預算懸而未決，這個工具本身的額度就無法確立，一旦發生重大災害或突發狀況，政府反而會陷入動支依據不明確的困境，嚴重削弱國家的緊急應變能力。」

對於在野黨擬選擇性放行部分預算的做法，陳冠廷表示：「中央政府總預算涵蓋國防、經濟發展、產業轉型等各面向，若僅挑選特定項目審查，將使國家整體競爭力受到延宕，也讓施政陷入碎片化困境。」

他提出「兩軌並行、回到制度」的主張：第一，請立法院儘速將總預算案完整付委，並排定密集審查與協商時程，讓監督回到專業討論與逐項檢視；第二，對於社會高度關切且確有急迫性的項目，若要依《預算法》第54條採取先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。

陳冠廷呼籲，在野黨正視總預算對國計民生的重要性，儘速依法排審預算，讓政府運作回歸正軌。

