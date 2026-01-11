總預算卡關！在野黨擬提先審急迫性新興預算 綠委：話術欺騙

民進黨立委陳培瑜痛批「這是話術」，也是在欺騙國人，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責，要監督支持逐項審、逐條講清楚，但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」。(黃敬文攝，本報資料照片)

總預算卡關，TPASS恐斷炊，立法院國民黨團、民眾黨團擬提案將具有急迫性的新興預算如TPASS等項目優先審議；民進黨立委陳培瑜痛批「這是話術」，也是在欺騙國人，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責，要監督支持逐項審、逐條講清楚，但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」。

陳培瑜質疑，在野黨不審總預算，預計放行少數預算，這是話術，也是在欺騙國人；她舉例數個生活的例子形容，像是「就像車子壞了，你說『我有修輪胎喔』，但引擎跟煞車還是不願意花錢修，結果車子當然沒辦法不能上路」、「就像一個家只付房租或是房貸，卻不付水電、不付瓦斯、不付小孩學費，就只挑幾筆『好看的』先付，其他全拖著，家一樣會亂」。

她指出，「就像急診病人需要完整治療，醫生就只讓他量血壓，卻不做抽血檢查、也不開藥，然後說『我已經先處理囉！』」、「像老師說要交完整作業，有人卻只交第一頁、其他頁打死不交，還要求老師給出及格的分數」。

陳培瑜說，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責。要監督，我支持逐項審、逐條講清楚；但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」，做半套不是監督，是逼得全民一起買單，讓全台灣人陪在野黨犧牲。

她強調，就像家庭不能只付房租不付水電，國家也不能只放行幾項就讓整體停擺，「拜託，別拿人民生活當籌碼」。

