總預算卡關 基北北桃防TPASS斷炊

因擔心TPASS等攸關民生預算被卡關，藍白黨團擬於立法院院會提案讓具有急迫性的新興性計畫優先審議。圖為旅客們刷卡進站。（劉宗龍攝）

中央政府總預算卡關，恐影響公共運輸定期票TPASS補助，基北北桃12日將舉辦「公共運輸發展平台工作小組會議」討論。台北市交通局長謝銘鴻11日指出，現有TPASS餘款和4市自編預算，預計可支應到5、6月，將維持1200元月票；新北市副市長劉和然炮轟中央不管民眾需求，當作政治議題操作；基隆市、桃園市政府強調會確保通勤族不受影響。

北市副市長林奕華日前表示，受中央總預算未通過影響，原先地方和中央整合起來的「補助款大水庫」，只能從4市預算支應，但還是要跟業者討論才能確定。謝銘鴻指出，基北北桃1年約需60億元，其中一半多一點是由中央補助，希望立法院能准許動支。他預估現有TPASS餘款和4市自編預算，到5、6月仍可維持1200元月票，不會改成過去僅限雙北捷運、公車、YouBike和淡海輕軌使用的1280元月票。

劉和然指出，預算雖然沒有審查通過，但如果是延續性預算可以按照不超過去年額度執行，也可以把TPASS案直接送立法院。他批評中央「想要當作非延續性預算、當作政治議題來操作，不管我們市民的需求」，基北北桃不管如何、不管預算怎麼處理，新北市已編列支應預算，至6月使用市府預算都是夠的。

基隆市府副發言人林廷翰昨表示，基北北桃今將研商因應作法並依共識推動，確保基隆通勤族在TPASS政策下不受影響。

桃園市政府評估，若由地方編列的年度補助款墊付，僅能維持TPASS正常運作3到5個月，除已向中央反映「TPASS絕對不能斷炊」立場，也會在基北北桃交通單位例會中交換意見，強調市府會努力保障通勤族權益，期待中央儘速與國會溝通。

每天從桃園八德轉搭客運到永寧站換乘捷運的吳姓婦人說，若無TPASS月票，每天交通費就要快200元，每月超過4000元，TPASS可能停擺消息一出就非常關注，感嘆政策不確定性讓她的心也一直高懸著，「別因政治對抗犧牲通勤族權益！」