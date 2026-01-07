總預算卡關「平日旅遊補助」也要告吹了？觀光署給答案了

記者李育道／台北報導

為鼓勵民眾平日出遊、提升旅宿住房率，交通部觀光署規畫自今年4月至6月推出5大平日國旅補助方案。(示意圖／翻攝自 Pixabay)

為鼓勵民眾平日出遊、提升旅宿住房率，交通部觀光署規畫自今年4月起推出5大平日國旅補助方案，總經費約23億元，其中平日（周日至周四）入住國內旅宿最高可折抵3200元。不過，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，外界關心是否將影響方案時程。觀光署主秘方正光表示，相信政府，也相信能和諧處理，認為4月仍能如期上路。

方正光今（7）日出席星級旅館推廣活動受訪表示，平日旅遊補助共規畫5項內容，包括「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」，總經費約23億元，相關作業細節待確認後將統一對外宣布，預計4月上路。

觀光署當時公布，方案補助期間鎖定4至6月，避開暑假旺季。其中，「平日住宿優惠」適用週日至週四入住國內合法旅宿，第1晚可抵用800元、連住第2晚可抵用1200元，等同每次最高折抵2000元；另搭配生日住宿金與其他方案，最高補助上看3200元。

「生日住宿優惠」則規畫每月抽出1000名當月壽星，提供1200元住宿金、限平日使用；方案4月啟動後，將一併回溯1月至3月壽星，一口氣完成12個月名額抽出，使用期限至2026年12月31日止。

「遊樂園留宿」方案方面，旅客憑平日合法旅宿發票，於住宿當日及隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享免費入園門票優惠。

至於「企業員工國內旅遊獎勵」，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜行程（例假日不得超過1天），每家旅行業者可申請10團行銷獎勵金、每團1萬元；企業則可申請1團旅遊獎助金2萬元。

「Taiwan PASS平日國旅優惠」部分，規畫推出兩種擇一方案：Taiwan PASS平日4折優惠，或平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

針對今年度中央總預算案仍未進入立法院審議，是否將影響補助如期執行、是否有備案？方正光笑笑地回應，相信台灣的政府，也相信台灣是很和諧的，大家都會馬到成功。（圖／記者李育道報導）

針對今年度中央總預算案仍未進入立法院審議，是否將影響補助如期執行、是否有備案？方正光僅回應，相信台灣的政府，也相信台灣是很和諧的，大家都會馬到成功，認為4月仍能如期上路。

