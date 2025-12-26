總預算卡關！律師「秀這頁」嗆爆藍白：有病

▲總預算持續卡關，民進黨立委在議場高喊，「我要審預算！」（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，律師林智群今（26）日在臉書Po出一張公民課本的翻攝照，直呼，「麻煩藍白委員回去惡補一下公民課本」、「整天說有弊案，拿不出證據卻亂砍，不是有弊案，是藍白有病」。

林智群在臉書發布一張公民課本內頁照片，照片顯示，「行政院編列預算、立法院審查預算、行政院接續執行預算和做成決算、監察院－審計部負責審核決算、立法院審議審核報告」；林配文開嗆，「麻煩藍白委員回去惡補一下公民課本。預算不是立法院審查通過後，行政院就可以為所欲為，預算執行結果，還要經過監察院審計部決算、立法院審核。整天說有弊案，拿不出證據卻亂砍，不是有弊案，是藍白有病。」

廣告 廣告

臉書粉專「聲量看政治」也強調，「審查行政機關年度公務預算，是立院的責任、義務、本份，是寫在《立法委員職權行使法》裡面的規定，藍白立委先把責任義務處理完再說」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

立委赴中須許可！藍綠觀點大不同 「兩岸條例修法」爭議一次看

藍營2026首波提名「史上最早」！他揭祕辛直言：該還朱立倫公道

在野提案彈劾總統！郭正亮點名「這2人」預言：一定被搞司法事件