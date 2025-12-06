總預算卡關 恐創預算會期未能完審

《財劃法》覆議案遭立院否決，政院強硬表示不會執行，恐創下總預算無法在預算會期審查完畢的歷史紀錄。（本報資料照片）

卓內閣所提「115年度中央政府總預算案」卡關至今，已創下民國97年立委席次減半後最晚付委審查的紀錄，但卻未見卓揆如去年般積極溝通，恐再創未能在預算會期完成審查的歷史紀錄。國民黨團炮轟執政黨自卡預算，白委也批執政黨用《預算法》漏洞打太極拳；民進黨團則反嗆藍白拒審。朝野互嗆卡關，讓總預算審查持續延宕。

「115年度中央政府總預算案」暫緩編列立院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》等預算，引發在野不滿，民眾黨團因而對總預算案提復議，總預算案至今仍「躺」在立法院會中；再加上《財劃法》覆議案遭立院否決後，政院強硬表示不會執行，無疑是對總預算再打上一個死結，恐創下無法在預算會期審查完畢的歷史紀錄。

國民黨團書記長羅智強表示，執政黨帶頭鬧事要繼續自己卡總預算案，「我們也沒辦法，愛莫能助」；若政院堅持不依法重編明年度總預算，那就讓目前未完成付委的總預算案擺著，沒過就沒過，這不是沒有先例，也不會影響政府正常運作。

民進黨團幹事長鍾佳濱反嗆，總預算已經躺在立法院多時，審或不審都是立院的決定，因此總預算卡關，當然就是藍白拒審造成。若在野黨真關心國防，就應回到議事場審查，而不是把預算當政治工具，製造藉口杯葛政府。

民眾黨立委林國成則說，民眾黨團有在研議修《預算法》，過去民進黨執政8年沒有問題，但如今三黨不過半後，執政黨用《預算法》漏洞打太極拳，甚至不依法編列預算，所以希望將其不足、矛盾之處明確化，但具體內容尚待討論。