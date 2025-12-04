總預算卡關 政院憂衝擊TPASS 挨轟情勒

行政院表示，TPASS 2.0每個月平均98.2萬人次，盼立法院盡速審議總預算，讓一切政策如期上路。在野立委痛批，「標準的情勒起手式又出現了」。新聞示意圖。（本報資料照片）

行政院會昨核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115至118年）」以及計畫經費363.8億元，115年預算75.2億元已送立法院審查。行政院發言人李慧芝表示，TPASS 2.0影響每月平均98.2萬通勤族，最大宗是北北基桃生活圈，盼立法院趕快審議總預算，讓政策及時上路，在野立委則痛批行政院「標準的情勒起手式又出現了」。

針對明年度中央政府總預算案送至立法院後，至今尚未付委審查，李慧芝強調，不只是TPASS 2.0，藥物韌性整備計畫的預算、蘇澳溪分洪治水計畫也都編列在明年中央政府總預算中。

李慧芝指出，TPASS 2.0影響到通勤族，每個月平均98.2萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，政府先前宣布的生育給付每胎補助提高到10萬元，也規畫在明年度中央政府總預算中，若無法順利落實，將影響10萬多個新生兒家庭，盼立法院盡速審議中央政府總預算，才可讓一切政策如期上路。

對此，藍委賴士葆批評行政院，「標準的情勒起手式又出現了」，大罷免時操作總預算議題，輸得一塌糊塗還不檢討，現在故技重施，國民黨之所以暫緩審議115年度總預算，是因為行政院違法在先，未依法編列立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，卻又想推1.25兆元國防特別預算，顯然政府並非沒錢，只是想跟在野黨槓到底罷了。

賴士葆強調，國民黨會繼續堅持，要求行政院依法編列預算再審查，若立法院通過的法律可以被無視，「那立法院收一收好了！」

白委林國成提及，去年賴清德政府被砍預算時，各部會想盡辦法裝窮，這就是民進黨慣用手段，「第一裝窮，第二裝可憐」，NCC甚至拿「新款iPhone手機恐無法進口上市」來恐嚇民眾；今年老招式捲土重來，但TPASS明明也是舊有預算，並非今年才編，現在行政院又想挾TPASS逼在野審預算、欺騙老百姓，呼籲行政院直接編列法律已通過的預算，就能解決一切爭端。