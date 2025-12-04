總預算卡關 政院：TPASS 3.0政策明年恐影響98萬人

交通部次長陳彥伯。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 交通部今（4日）在行政院院會報告「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」，據統計，每月平均約有98.2萬人常態使用TPASS（包含TPASS行政院通勤月票68.8萬人及TPASS 2.0公共運輸常客優惠29.4萬人），113年全國公共運輸運量較111年成長27.4%，政策滿意度高達85%。為持續推動這項人民有感的政策，行政院已核定115年至118年的新一期TPASS計畫，明（115）年預算75.2億元已送立法院審查，但如今總預算卡關，影響的通勤族每月平均是98.2萬，其中最大宗是北基桃生活圈。

行政院長卓榮泰裁示，TPASS政策自112年7月上路以來，以減輕通勤族負擔，鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的。現行TPASS執行至114年10月為止，累積1,913.3萬人次加值購買定期票，平均每月有68.8萬人。此外累計有14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸，平均每月有5,216.5萬人次。而目前每月約有98.2萬人常態性使用，且滿意度高達85%，經統計113年公共運輸整體量能已較111年成長27.4%。顯示該政策有提升公共運輸使用量，進而達到減少碳排以及足跡與促進環境友善的目標。

經統計，目前全國已有20個縣市推動29種方案，至今年10月為止，已累計有1,913.3萬人次加值購買（平均每月68.8萬人，其中114年10月創單月歷史新高達84.8萬人），並有14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸；另為嘉惠公共運輸使用次數較少或跨生活圈的使用族群，自114年2月再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，統計至114年11月已有29.4萬人記名登錄，累計回饋金額達4,375萬元。

另為擴大照顧中長途國道客運使用族群，自114年12月1日起再升級推出TPASS 2.0 公共運輸常客優惠，針對91條中長途國道客運路線設計較易達成的回饋條件（2次以上，即可有回饋），希望吸引更多民眾搭乘國道客運。

卓榮泰說，行政院已核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」以及計畫經費363.8億元，並已提送115年度編列預算75.2億元至立法院審查，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，更要加強與各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策，並滾動檢討執行成效及推動策略，以擴大政策客群及鼓勵更多民眾使用公共運輸，以達到國家淨零減碳的目標。

