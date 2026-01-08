即時中心／温芸萱報導

2026年總預算因藍白立委遲遲未付委審查，至今仍卡在立法院。對此，民進黨立委林楚茵今（8）日在臉書痛批，近2992億元無法動用，屏東、台南、嘉義、連江、彰化、澎湖等6縣市恐因財務調度被迫舉債，影響超過440萬人。林楚茵並點名藍委蘇清泉、謝龍介、謝衣鳯在立法院擋地方預算，卻還有意參選縣市長，痛批他們是「一邊放火、一邊救火」的騙票雙面人。

藍白立委遲遲未將中央政府總預算付委審查，引發執政黨強烈反彈。對此，林楚茵今日在臉書發文痛批，藍白聯手杯葛總預算超過4個月，導致新年度總預算「史上第一次」至今仍未付委，將近2992億元中央預算卡關，直接衝擊地方財政，已有6個縣市恐因資金調度出問題而被迫舉債，受影響人口超過440萬人。

廣告 廣告

接著，林楚茵表示，可能面臨舉債壓力的縣市包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣。她質疑，藍白在立法院擋預算，卻回到地方高喊建設，根本是前後矛盾、欺騙選民。

同時，林楚茵指出，多名國民黨立委，在立法院擋預算，回選區竟然要選縣市長。她點出，蘇清泉在立法院阻擋43.92億元屏東縣預算，卻仍有意參選屏東縣長；謝龍介阻擋84.28億元台南市預算，卻想選台南市長；謝衣鳯擋下13.73億元彰化縣預算，卻要角逐彰化縣長，令人無法接受。

快新聞／2992億動不了！林楚茵轟：「這些立委」擋預算還來選縣市長

林楚茵指出，近2992億元無法動用，地方財政也受到波及。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

最後，她砲轟，地方最急需的治水工程、TPASS通勤月票、鐵路建設、校舍整建與公共托育設施經費，因總預算卡關全數沒著落，而藍白立委一邊在立法院「放火」擋預算，一邊回選區說要「救火」爭取地方首長，根本就是騙選票的「雙面人政治」。





原文出處：快新聞／總預算卡關！林楚茵點名3立委想選縣市長根本「騙票雙面人」

更多民視新聞報導

谷立言接連會晤蔣萬安、林佳龍 網辣評：比跟藍白會面實質多了

陳昭姿立委任期不受限兩年條款 親曝「和柯文哲約定」

是否擔心列入台獨頑固分子清單？梁文傑噗哧一笑回應了

