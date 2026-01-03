總預算卡關！ 柯再轟賴總統「偏執」：不要意氣用事

民眾黨前主席柯文哲昨（2日）前往立法院。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲昨（2日）前往立法院，先後拜會國民黨與民進黨團，引發外界對於「綠白合」可能性的揣測。然而，針對中央總預算案持續卡關，柯文哲今（3日）一早態度強硬，除公開批評總統賴清德個性「偏執」、呼籲總統不應意氣用事外，更透露已當面質問民進黨團總召柯建銘為何失去協商能力，顯示綠白關係依舊劍拔弩張。



柯文哲受訪時直言，總預算僵局全在賴清德總統的一念之間，他不解為何過去可以解決的問題，今年卻無法處理，並質疑賴總統個性太過偏執。此外，柯文哲也提及昨日拜會過程，表示自己曾當面反問有「喬王」之稱的柯建銘，過去無所不能喬，為何現在卻束手無策，甚至看不懂執政黨在吵什麼，強調政黨雖有攻防，但仍應將人民利益擺在第一位。

對於總預算案延宕，行政院長卓榮泰則難掩憂心。卓榮泰表示，雖然大家表面上強顏歡笑，但他內心其實非常焦慮，若今年總預算無法順利過關，未來的施政恐將寸步難行，連帶影響2026年的建設與規劃。



儘管柯文哲昨日現身立法院讓綠營一度看見協商曙光，但他今日的犀利發言似乎宣告綠白關係「回不去」。柯文哲在重返政治舞台後動作頻頻，隨即南下嘉義為民眾黨立委張啓楷輔選，並預告將長住南部，展現佈局2026年選舉的決心。



面對柯文哲強勢進逼南部票倉，綠營選將則展現自信。有意角逐台南市長的民進黨立委陳亭妃，持續以騎鐵馬等方式勤跑基層衝刺初選，喊話要讓台南拚第一。雖然柯文哲近期的一連串動作讓外界對綠白競合多了幾分想像，但隨著朝野戰火從立法院延燒至地方選舉，民進黨勢必嚴陣以待，不讓柯文哲輕易在南部綠地插旗。

