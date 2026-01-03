總預算卡關！柯文哲批賴清德偏執 籲不要意氣用事「3個總召喬一喬」

柯文哲、張啓楷上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。摘自柯文哲YT



中央政府明年度總預算遭藍白阻擋，至今尚未交付立法院委員會審查，民眾黨前主席柯文哲昨（1/2）與立法院民進黨團總召柯建銘會面，柯建銘拜託總預算要過。柯文哲今（1/3）質疑，總統賴清德怎麼那麼偏執？不要意氣用事，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？3個黨團總召喬一喬，總是會喬出一個方法。

柯文哲與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今上午到嘉義市出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。針對柯文哲昨「雙柯會」後表示總預算該處理，是否有跟民眾黨主席黃國昌溝通過？柯文哲回應，過去立法院也不是沒有什麼僵局，每次都可以解決嘛，他昨天就跟柯建銘說，3個黨團總召，不行再各加一個，總召、副總召六個人坐下來談一談，總是會喬出一個方法，到底是在幹什麼？

張啓楷說，事實上去年就有成功的解決方案，去年卡關卡了一段時間，是為了原住民的《禁伐補償條例》，該編的沒有編，包括公糧收購一公斤調高5元，這是柯P競選總統時候的政見，他代表台灣民眾黨提案，在立法院三讀通過，然後行政院竟然沒有編錢，可是後來經過朝野協商，是有解決的，所以公糧收購他已經先給了3塊錢，《禁伐補償條例》也補了5塊錢了，去年都可以成功。

張啓楷表示，這個很簡單，有成功的案例、楷模就照著做。現在只要賴清德跟行政院長卓榮泰，趕快把這一次的軍人每個人加薪3萬塊錢、警消人員退休所得替代被砍的，沒有全部恢復，恢復到八成，馬上用追加預算的方式，或者去重編送過來，就解開啦，去年都可以解開，現在馬上可以解開，所以不是問題。只要民進黨追加預算或者重編，總預算馬上就可以付委，趕快來討論，馬上就會通過。

柯文哲呼籲，不要意氣用事，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？所以他昨天就直接講了，「賴清德一念之間，你奇怪，你怎麼那麼偏執？個性怎麼這樣？」以前就可以解決，為什麼今年沒辦法解決？

媒體追問會把民眾黨的調性再拉回比較中性？柯文哲重申，民眾黨本來就是理性、務實、科學，他也不喜歡台灣又陷入這種藍綠兩極對抗的局面，問題要解決，還有一點，政治的核心是執行力，但是政治的主體、政治的根本是人民，他也知道政黨吵吵鬧鬧要表演，這大家都曉得，但是還是要把人民擺在第一位，這才是才是重點。

他無奈表示，把人民放在心裡面、第一位，這明明就這麼簡單的事情，在吵些什麼，看不懂，他昨天就跟老柯講，「你不是喬王嗎？那你以前都可以喬，為什麼現在不能喬？到底怎麼一回事？」

