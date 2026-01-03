總預算卡關 柯文哲：取決賴清德一念之間 怎麼這麼偏執？

民眾黨前主席柯文哲今到嘉義市與小草見面會，提到總預算卡關，再指是賴清德總統一念之間。(呂妍庭攝)

民眾黨前主席柯文哲昨(2日)拜會朝野立委，並與民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，針對總預算卡關，今柯文哲除要執政黨不要意氣用事，也說他昨天就講，全在賴清德總統一念之間，指賴清德偏執，「以前都可以解決，現在為什麼不行？」

柯文哲南下嘉義與小草見面會，會前接受訪問，對於總預算卡關是否有與民眾黨主席黃國昌溝通？柯文哲說，過去立法院也不是沒有僵局，但每次都可以解決；他表示，昨天跟柯建銘說，3個黨的總召、副總召坐下來談，總是會喬出一個方法，「不要意氣用事」。

柯文哲說，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？所以他昨天就直接講，是賴清德一念之間，「怎麼這麼偏執」？以前都可以解決，現在就不行？也提到自己昨天跟柯建銘說，「你不是喬王？你以前都可以喬，怎麼現在不能喬？到底怎麼一回事。

柯文哲表示，民眾黨本來就是理性、務實、科學，他不喜歡台灣陷入藍綠兩極對抗的局面，問題要解決，政治的核心是執行力，但是政治的主體與根本是人民，雖然知道政黨吵吵鬧鬧要表演，但還是要把人民擺在第一位，這才是重點，明明就是這麼簡單的事，現在吵成這樣「讓人看不懂」。

民眾黨立委張啓楷也說，預算卡關去年就有成功解決方案，像去年為原住民禁伐補償條例、公糧收購提高僵持，明明立法院通過，行政院卻沒編，卡關一段時間，最後解決了，既然有成功案例，喊話行政院長卓榮泰、賴清德，「回到以前的民進黨，回到以前的老柯，該給地方的就趕快給！」，行政院重編或追加預算，就可以馬上討論。

