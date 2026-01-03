總預算卡關 柯文哲：就喬出方法、賴清德那攏這偏執呢

民眾黨前主席柯文哲與立委張啓楷受訪 圖：柯文哲臉書

[Newtalk新聞] 對於今年度總預算審查付委卡關，前民眾黨主席柯文哲今(3)日表示，他昨天跟柯建銘說「你不是喬王嗎」，就黨團幹部坐下來喬出一個方法。他也稱總統賴清德，就他「一念之間，你就奇怪，你哪攏這偏執呢？」

前民眾黨主席柯文哲、立委張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」，活動前兩人也接受媒體聯訪。

對於昨日與民進黨立院黨團柯建銘談到總預算卡關，柯文哲說，過去立法院也不是沒有什麼僵局，每次都可以解決。他昨天就跟柯建銘講，你們就三個黨總召，不行再加一個人，總召、副總召就6個人坐下來談一談，總是會喬出一個方法，「到底在幹什麼？」

張啓楷說，他剛剛跟柯文哲就在講這個，去年就有成功的解決方案，原住民禁伐補償條例、公糧收購該編未編，卡關一段時間，後來朝野協商，是有解決的。現在只要賴清德跟卓榮泰趕快把這次軍人每個月加薪3萬元、警消人員退休所得替代率恢復到8成，用追加預算方式馬上送過來救解開了。這個總預算案馬上就付委、就會通過。

柯文哲說，「不要意氣用事，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡，我昨天就直接講了嘛，（就）賴清德一念之間，你就奇怪，你哪攏這偏執呢？我就不知道怎麼，沒有啦，那個性那也安耶？過去就可以解決，那今年沒能解決？」

媒體也問，會把民眾黨調性拉回比較中性？柯文哲說，民眾黨本來就是理性、務實、科學，他也不喜歡台灣陷入藍綠兩極對抗局面。政治的核心是執行力，但政治的主體、根本是人民。「我也知道政黨吵吵鬧鬧要表演啦，這大家都曉得，但是還是要把人民擺在第一位，放在心裡，這明明就這麼簡單的事情，他都看不懂。我昨天就跟老柯講，啊你不是喬王嗎？你以前都可以喬，那為什麼現在不能喬？到底怎麼一回事？」

對於會不會去見國民黨主席鄭麗文？柯文哲說，不必為特別見而見。但是都會見。這個不急。

對於黨內立委兩年條款是否會落實？柯文哲說，會執行，只不過執行的速度方法，「這個我們也要考慮每個人的方便、銜接，這個還要考慮會期。都有在進行，這個就是我們自己內部會進行。」

