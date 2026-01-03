總預算卡關 柯：取決賴一念之間

台灣民眾黨前主柯文哲席訪嘉義市，宣布將擔任張啟楷的競選總幹事。 （記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

民眾黨前主席柯文哲三日南下嘉義舉辦小草見面會，會前被問到中央政府總預算卡關一事，柯文哲說，過去立法院也不是沒有僵局，但每次都可以解決，只是這次的關鍵在賴清德總統一念之間。

柯文哲昨至嘉義市並宣布將出任民眾黨嘉義市長參選人張啟楷的競選總幹事，並在地方開客廳會，展開Long Stay。

談到總預算案僵局，柯文哲表示，前天與民進黨團總召柯建銘說，三個黨的總召、副總召坐下來談，總是會喬出一個方法，不要意氣用事，他還跟柯建銘說「你不是喬王？你以前都可以喬，怎麼現在不能喬？到底怎麼一回事？」

柯文哲表示，台灣民眾黨一貫主張「理性、務實、科學」，他個人非常不樂見台灣長期陷於藍綠兩極對抗的泥淖。

立委張啟楷、黃國昌等人將因黨內規定兩年條款卸任不分區立委，柯文哲表示，黨中央絕對執行兩年條款，只是速度、方法等要多方考慮。