總預算卡關！生育補助10萬元恐打折

▲總預算案未通過，衛福部說明，生育給付加生育補助至新台幣10萬元可能有一部分會受到影響。（示意圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 距離元旦只剩不到一週，2026年度中央政府總預算案尚未審查，近3000億元新增計畫可能無法推動。其中因應少子女化計畫，衛福部針對國保被保險人的生育給付加生育補助至新台幣10萬元，而總預算案未通過，可能因此受到影響，申請者僅能先領到4萬多元，等通過後才能補上。另外有7千多人則可能拿不到。

衛福部元旦新制中，提到國保被保險人分娩或早產，每胎生育給付加生育補助至新台幣10萬元；未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母，每胎生育補助新台幣10萬元。

但因應總預算案未通過，社保司今（26）日接受媒體訪問時表示，社會保險中有一項「生育給付」，而各保險所付的生育給付也不同，包括國保、勞保、農保、公保及軍保等。

社保司提到，只要有生小孩事實，原先的生育給付仍可照領，但因為新的計畫是由行政院規劃，會補至10萬元，各社會保險補的錢就會不同。

以國保為例，明年度的月投保金額也有調高，因此生育給付領2個月就約是4萬多。換言之，若要補至10萬元，也就是還有6萬元要補上。社保司指出，4萬多元的部分屬於原先的例行性業務，因此即便總預算審查未通過，也可以照發。

但要補到10萬元的差額，這中間的6萬元就屬於公務預算另外編列，為明年度的少子女計畫中，另行編列的預算，為新增計畫。社保司說明，新的計畫在預算法中規定，總預算審查若未通過，是無法撥款給民眾的；而這些差額給付總共約7.99億元。

除此之外，有7144人並沒有任何相關社會保險。社保司指出，這類人若有生小孩事實，就會直接補10萬元，可是因為這10萬元也歸在行政院新的計畫中，因此這類人也同樣要等到立法院預算審查通過才能領，總計約7.14億。

社保司總結，民眾同樣可以申請新制的補助，只是若總預算未通過，上述2種需要公務預算挹注的費用加起來總計約15億元。

