總預算卡關「百億癌症新藥基金」恐中斷！ 賴清德：衝擊到病友

總統賴清德今（12／15）出席「癌症新藥基金週年感恩大會」時表示，若明年度中央政府總預算未通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必會受到衝擊與影響。游騰傑攝



中央政府總預算案仍在立法院卡關。總統賴清德今（12／15）日上午閉門與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲召開國政茶敘後，下午首度露面出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。賴清德致詞時表示，若明年度中央政府總預算未能通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必會受到衝擊與影響。

賴清德上任後推動百億元規模的癌症新藥基金，行政院以公務預算挹注健保基金，設立「癌症新藥暫時性支付專款」。2025年與2026年各編列50億元，逐步累積至百億規模。基金自啟用以來，截至2025年10月，已收載7項癌症新藥及3項擴增給付，預估今年藥費支出約21.9億元，受惠病友約3,500人；整體癌症用藥方面，健保已累計收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2,300人。

賴清德表示，歲末年終之際，非常高興受邀出席「癌症新藥基金週年感恩大會」，讓大家有機會回顧與總結過去的成果，也展望未來，攜手守護每一位國人的健康。他強調，該感謝的人其實是他自己，因為這個基金能夠順利推動，要感謝立委劉建國、台灣癌症基金會、厚生基金會，以及各位病友的努力，「政府很樂意有這個機會，跟大家站在一起，共同面對癌症的治療和病友的照顧」。

賴清德指出，這個計劃能夠執行，是劉建國與台灣癌症基金會、厚生基金會等12個病友團體的所有夥伴，長期無私的奉獻與努力，積極以自身的生命經驗，串連社會力量，參與各項醫療政策討論，提出許多寶貴建議，和政府一起推動癌症防治，健康政策才能夠更完整，這個基金才有辦法繼續進行，國人健康才能夠有更好的保障。

癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，賴清德表示，面對如此嚴峻的挑戰，身為第一位醫師出身的總統，他責無旁貸，上任後，他在總統府成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並訂下2030年將癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。他提出「癌症治療三箭」策略，提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並建立百億癌症新藥基金，希望透過這些政策精進癌症預防、篩檢與治療，讓國人更健康。

賴清德強調，今年開始，癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌及胃癌的篩檢對象與年齡範圍，以及新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務及調高篩檢服務的費用等。今年1月到10月，癌症篩檢服務已達479萬人次，比去年同期成長百分之25.2，以達到早期發現、早期治療的目標。

賴清德說，隨著癌症治療進入精準醫療階段，也採用次世代基因定序（NGS）已在去年5月納入健保給付，透過NGS輔助，臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」預估受惠2萬人，不僅減少患者忍受副作用痛苦，大大提升治療的精準性和成功率。

賴清德表示，最後就是成立「癌症新藥基金」，再次感謝各位，並表示他當選總統後，就推動癌症新藥基金，所以他上任第一年就編列預算，今年公務預算已經有50億元到健保基金，明年度再挹注50億元。更用平行審查制度加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓台灣的癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付，降低病友的經濟負擔。

癌症新藥基金推動即將屆滿一年，截至今年10月為止，整體癌症用藥，健保已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約12,300人，預估支付將近122億元。賴清德強調，將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，大家不用擔心。

他進一步表示，透過「癌症治療三箭」以及衛福部所推動的各項癌症精進策略，包括加速癌症精準給付、建立癌症大數據資料庫、癌症治療數位轉型、強化病友賦能及參與等，相信必能讓癌症防治環環相扣，達到提高癌症存活率的目標。

最後，賴清德也向立院喊話，雖然政府對於癌症防治有完整的規劃，「但如果明年度的中央政府總預算，沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必會受到衝擊與影響」。

