總預算卡關！百億癌藥基金恐中斷 賴清德喊話立院：以民眾健康為念

記者蔣季容／台北報導

總統賴清德出席「台灣癌症新藥基金感恩大會」記者會，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。（圖／記者蔣季容攝影）

癌症新藥基金推動即將屆滿一年，總統賴清德今（15）日表示，截至今年10月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付將近122億元。後續，將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹。不過他也說，如果明年度的中央政府總預算沒有通過，癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫很有可能被延宕或中斷，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴清德今日出席 「癌症新藥基金週年感恩大會」指出，癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，他上任後在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。也提出「癌症治療三箭」，提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金。希望透過這些政策，精進擴大癌症的預防、篩檢與治療，以期有效對防治癌症，讓國人更健康。

賴清德說明，今年開始，癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌及胃癌的篩檢對象與年齡範圍，以及新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務及調高篩檢服務的費用等。今年1月到10月，癌症篩檢服務已達479萬人次，比去年同期成長百分之25.2，以達到早期發現、早期治療的目標。

賴清德提到，隨著癌症治療進入精準醫療階段，採用次世代基因定序（NGS）已在去年5月納入健保給付，透過NGS輔助，臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」預估受惠2萬人，不僅減少患者忍受副作用痛苦，大大提升治療的精準性和成功率。

賴清德表示，最後就是成立「癌症新藥基金」，上任第一年就編列預算，今年公務預算已經有50億元到健保基金，明年度再挹注50億元。截至今年10月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付將近122億元。後續將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，大家不用擔心。

另外，為了讓專款使用公開透明，健保署在今年9月、11月也分別公布第一季及第二季專款使用情形，賴清德指出，非常歡迎各界一起來監督與討論。

賴清德也說，雖然政府對於癌症防治有完整的規劃，但如果明年度的中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷。因此，他除了要再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓台灣在癌症防治的道路上，可以走得更穩、更遠。也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

