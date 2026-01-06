總預算卡關 綠打TPASS告急牌

民進黨立法院黨團6日召開記者會，呼籲在野不要再擋總預算案。（黃世麒攝）

中央政府總預算持續卡關，綠營開始出招，主計總處日前算出總計2992億元新興資本支出及新增計畫將受影響，民進黨立法院黨團6日急喊，TPASS計畫停擺將波及近百萬人，呼籲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑各自與藍委溝通；不過，國民黨團仍堅持行政院不依法編列預算才是真正卡預算。

綠委張雅琳昨指出，北北基桃本月12日將開會討論如何找經費救通勤月票TPASS，這幾位藍營執政市長應譴責國民黨立委，中央政府總預算案早已送立法院，但一直被藍委卡住，光是TPASS受影響的人數就多達98.2萬人。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，過去立法院不曾到新年度的元月還不將中央政府總預算案付委，已創下行憲以來新紀錄，呼籲在野黨以人民蒼生為念。

國民黨團昨則堅持立場，書記長羅智強反擊，賴清德總統不肯按照立法院通過法律編列軍人加薪、警消退休保障，以及公教停砍年金預算，這次送到立法院的中央政府總預算，就是不合法的總預算。

藍委賴士葆也說，解鈴還須繫鈴人，在野黨願意退一步，只要賴政府、卓內閣承諾編回未依法編列的預算，就可以開始審查預算，「但賴卓的想法，就是想要拿總預算情勒。」

據了解，至今多數藍委認為應堅持底線，要求行政院把該編列的預算編齊，或承諾以追加預算方式編列，才可放行審查；另也有藍委透露，依立法院遊戲規則也是要跟民眾黨討論，不可能單方面做出任何讓步。9日院會前將舉行黨團大會，討論總預算、國防特別條例及彈劾案等題目。

公路局長林福山表示，先前TPASS採特別預算，經費去年底屆期，今年起為新計畫，115至118年核定363.8億元，今年編75.2億元待審，目前各縣市以「定期票收入」與「地方政府分擔經費」支應，其中補助金額最多的TPASS為北北基桃，1年約40億元，占總額逾5成。

統計至去年底，20縣市推出31種定期票，已有2078萬人次加值購買TPASS，並有15.8億人次用定期票搭乘公共運輸，另TPASS 2.0常客優惠也累計有38.2萬人登錄。