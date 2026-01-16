總預算卡關 總統盼盧秀燕發揮影響力助總預算儘速審議

台美關稅談判底定，雙方達成對等關稅調降為15%且不疊加等結論，賴清德總統今天(16日)出席「台中百工百業博覽會」時，肯定談判團隊取得的成果，並呼籲台中市長盧秀燕能發揮影響力，請國民黨地方政府及立法院黨團支持今年度中央政府總預算及國防特別預算條例儘速審查，一起讓台灣更好。

賴清德總統16日赴台中出席百工百業博覽會，他在致詞時特別向產業說明台美對等關稅談判完成總結會議，雙方達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等四大目標。

總統也表示，為因應對等關稅衝擊，行政院先前已編列新台幣930億元協助受影響的中小微企業，包括金融支持、安定就業、開拓國際市場及培養研發人才；同時，政府近年也每一年編列100多億元幫助中小微企業進行數位轉型、導入AI人工智慧，讓企業更具有競爭力。

總統指出，行政院已提出「AI新十大建設」，希望幫助百萬家企業妥善利用AI人工智慧達到數位轉型，總統府與行政院長卓榮泰所率領的團隊下一階段也會到各地進一步聽取各行各業碰到的困難，對症下藥，盼協助受影響的中小微企業能更具競爭力。

至於今年度中央政府總預算及國防特別預算條例在立法院持續卡關，總統也特別請東道主、台中市長盧秀燕幫忙，讓相關預算儘速審議通過。總統說：『(原音)我也在這裡感謝盧秀燕提供給中央政府參與台中未來發展的機會，也希望發揮影響力，讓國民黨地方政府或是中央的立法院黨團也好，都能夠支持中央政府總預算盡速付委。中央政府總預算沒有付委就沒有辦法...國防預算能夠盡速交付審議。』

總統並指出，從最近美國發表的「安全戰略報告」可清楚看到四大重點，第一，美國要求美國本土安全優先；第二，美國把重心從歐洲移到印太，阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定；第三，集體防禦要個別負擔，所以台灣編列國防特別預算，除了保護國家所需，也是善盡區域維護穩定和平的重責大任；第四，美國希望再工業化，並且需要日本、韓國、台灣等印太國家的協助，所以在談判過程當中，美國清楚表明台灣、日本、韓國的重要性。

總統強調，集體防禦是未來的趨勢，台灣要共同分擔，不可能自外於國際社會、沒有善盡自己的責任卻享受別國提供的好處。他希望不分朝野、不分彼此，大家一起努力讓國家更好。