總預算卡關 總統請託韓國瑜發揮功能盡速審議

（中央社記者余曉涵台北2日電）總統賴清德今天表示，中央政府總預算案持續卡關，但立法院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理；他也請託立法院長韓國瑜發揮功能，讓總預算案盡速完成審議。

立法院第11屆第4會期並未審議中央政府總預算案及國防預算案，今天是第11屆第5會期報到日。

總統賴清德今天慰勉台北郵局快捷郵件投遞員工，接受媒體聯訪時表示，立法院當家的國民黨及民眾黨，在預算會期對福國利民的中央政府總預算案，沒有任何的審查，也無視於中國的威脅，對於國防特別條例同樣阻撓。

廣告 廣告

賴總統指出，國民黨及民眾黨用盡全力因人設事，立法院強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時也通過國民黨再度擁有黨產；這樣做到底對不對，他希望全國民眾能夠評評理。

針對立法院三讀通過修正政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等部分，是否會將「不副署」列為選項？賴總統說，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法方式面對，正積極與專家學者討論。

賴總統表示，對於立法院長韓國瑜，他身為總統，沒有批評，只有請託，請託韓國瑜注重國家長遠發展，不管是國家安全、經濟發展或人民福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算案盡速完成審議、國防特別預算也盡速通過，這是立法委員職責，也是國會議長的權責。（編輯：吳素柔）1150202