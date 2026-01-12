總預算卡關 蔣萬安盼政院與立院溝通 侯友宜樂見「民生先行」

今年度中央政府總預算至今還未進入審議階段，在野黨擬先放行攸關民生的TPASS等新興預算審查，北北基桃今天(12日)也將針對TPASS討論因應對策。台北市長蔣萬安表示，行政院應該與立法院好好溝通，北市府也會努力讓相關服務不中斷。新北市長侯友宜則說，樂見在野黨「民生先行」，相信此舉有助朝野和諧，新北市府也不會讓市民權益受到影響。

今年度中央政府總預算至今依舊卡關，未進入審議階段，在野黨研擬提案放行攸關民生的TPASS、生育補助、治水預算等新增計畫預算，但賴清德總統批評，若只讓少數預算通過是「為德不卒」。行政院長卓榮泰也質疑，總預算案包括國防、外交等，沒有一項不重要，破碎性把預算「挑三揀四」，不是正常國家審查預算該有的態度。

廣告 廣告

針對總預算卡關朝野爭論不休，北北基桃將針對公共運輸定期票TPASS補助召開會議討論因應；台北市長蔣萬安12日出席與「里長有約」活動受訪時，再度喊話行政院應依法編列軍警消相關預算，讓總預算順利付委審查，而地方政府也會努力讓服務不中斷。蔣萬安說：『(原音)我們地方政府當然全力讓服務持續下去，最重要中央政府總預算裡面，行政院應該要好好跟立法院溝通，尤其大家非常關心的軍警消權益部份，應該在總預算裡面編列，這部分還是要好好地談、溝通。』

而新北市長侯友宜出席「新北都更處15週年」慶祝活動受訪時也表示，這段時間看到總預算的審查碰上一些困難、挑戰，他認為朝野間本來就要溝通、協調，樂見在野黨先放行民生預算的審查。侯友宜說：『(原音)特別在野黨提出有關民生議題先行的方式，我相信這不但讓民眾權益不受損外，對朝野和諧也有一定協助，我樂見一步步走下去，讓民生、民眾關心的議題都能順利完成，這是大家的期待。』

侯友宜也說明，北北基桃12日召開公共運輸發展平台工作小組會議，屬於例行性的會議，新北市政府先前已編列新台幣11億元預算因應，新北市府絕不會讓市民權利受到影響，TPASS月票一定會繼續往前走。

至於在野黨提出彈劾總統案，將舉辦總統彈劾案的公聽會。不過，根據民進黨所做的民調顯示，高達66.9%民眾認為應優先通過總預算、而非彈劾總統，民進黨團也批評藍、白不僅不具備彈劾總統的要件，相關作為是自打耳光。

侯友宜對此表示，執政黨應該傾聽人民的聲音，希望大家能互相體諒跟包容。蔣萬安則說，目前朝野僵局對立嚴重，非人民之福，他希望身兼執政黨主席的賴清德總統，能與在野黨領袖好好坐下來談。(編輯：鍾錦隆)