總預算卡關 藍指總統不尊重國會所致 綠批藍白政治操作延宕

面對總預算案遲未付委審查，國民黨主席鄭麗文今天(5日)批評是賴清德總統不尊重國會三讀通過的法案，並呼籲行政院先編足提高軍警消待遇修法的預算，再來審查總預算。對此，民進黨發言人吳崢表示，總預算至今未排審的關鍵原因在於藍、白掌控立法院政治操作不斷，導致總預算審查遭到延宕，國民黨卻持續以話術造謠，只想政治鬥爭。

今年度中央政府總預算案至今遲未進入立法院審議階段，有媒體報導指出，執政黨已擬定將政治僵局轉化為社會關切的民生議題，包括賴清德總統、行政院長卓榮泰都將親自下鄉，直接向社會大眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。

廣告 廣告

對此，國民黨主席鄭麗文5日頒發最高顧問聘書給立法院前院長王金平時受訪表示，賴總統與卓榮泰都劃錯重點，總預算之所以無法進行審議，因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案，她呼籲行政院先編足立法院通過提高軍警消待遇修法的預算，再來審查總預算，否則賴總統就是不願面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治，製造不必要的對立。鄭麗文說：『(原音)在野黨有最大的誠意，也希望中華民國憲政也能順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題的癥結在賴總統的心魔，希望賴總統重新端正你的心態，做一個全民總統。』

民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團輿情回應記者會上則指出，執政黨會不斷尋求與在野黨溝通與討論，也希望朝野各黨放下黨派利益成見，共同為今年度的總預算案尋求解套。鍾佳濱說：『(原音)這是我們民進黨立院黨團要努力的，國家的年度預算關係到國人的福祉，因此我們希望朝野各政黨放下黨派的利益、成見，共同為今年度的總預算尋求解套，這是我們的目標。』

民進黨發言人吳崢則表示，總預算至今遲未排審的關鍵原因在於藍、白掌控的立法院政治操作不斷，忙於推動國軍加薪條例，以及惡修「財劃法」、「憲訴法」，並提出所謂「挺貪污五法」，以政治操作凌駕民生，導致總預算案延宕至今。

吳崢也強調，民進黨執政9年多來，已為軍公教加薪4次；相較前總統馬英九任內僅加薪一次，總統與行政院長卓榮泰也都清楚表明，對於在野黨所提出、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，只要憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算，國民黨卻持續以話術造謠，作為杯葛總預算的藉口，顯然只想政治鬥爭，無意就事論事，他呼籲國民黨應立即排審勿再卸責。