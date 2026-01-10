總預算卡關! 藍擬付委"部分民生預算" 賴總統:為德不卒

政治中心／楊凱安、簡士峯、SNG台北雲林報導

中央政府總預算持續卡關，傳出藍營有意提案，讓TPASS、生育補助等民生相關預算先行付委，總統賴清德上午出席AI人才年會，批評這是為德不卒，重申預算環環相扣，沒有國防沒有國安，就無法發展經濟，也就無法建設地方，喊話國民黨要審預算，就應該一起審查。

中央政府總預算持續卡關，傳出國民黨有意提案，讓TPASS、生育給付及河川整治等民生預算付委，總統賴清德很感嘆。





藍白六度封殺總預算案 賴總統、卓揆再度喊話

總預算持續卡關，朝野僵局暫時無解。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





總統賴清德：「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。」

強調預算環環相扣，不能只通過部分，喊話藍白要審就全部一起審。

總統賴清德：「還是希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整更透徹的，讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。」

賴總統在台北喊話，行政院長卓榮泰到雲林視察，也強調總預算通過是當務之急。





藍白六度封殺總預算案 賴總統、卓揆再度喊話

行政院長卓榮泰呼籲總預算盡速過關，相關預算才有辦法執行。（圖／民視新聞）





行政院長卓榮泰：「李洋部長這兩天是很愁眉苦臉的，因為今年的預算當中，他有38.8億是屬於新增新興計劃，都還沒有辦法執行，這個總預算如果能過，新興的計劃新增的支出才能夠執行。」

國民黨團首席副書記長林沛祥：「針對現在總預算的僵局，去分開去做審查也是一個選項，不過所有的討論，都要經過黨團大會的決議之後，我們才有正式的答案跟方案可以執行，而我們也尊重所有，我們友黨之間的合作，勢必要讓民眾能夠感覺到，我們是真正在顧荷包守民生。」

藍白聯手6度封殺國防特別條例，總預算持續卡關，恐怕會更激起人民的不滿。

原文出處：藍白六度封殺總預算案 賴總統、卓揆再度喊話

更多民視新聞報導

屏東國中小營養午餐是否免費？周春米回應了

綠高雄市長初選在即 陳其邁籲平常心：交由市民決定

打委內瑞拉還不夠！美國不排除出兵佔「這領土」 川普：不能給中俄

