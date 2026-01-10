政治中心／綜合報導

中央政府總預算持續卡關，傳出藍營有意讓TPASS、生育補助等民生相關預算先行付委，總統賴清德今天直言這是"為德不卒"，重申預算環環相扣，沒有國防沒有國安，就無法發展經濟，也就無法建設地方，喊話要審就該一起審。國民黨立委也被轟審預算跟買菜、點菜一樣挑三揀四，立委有這樣做的嗎?

今年度中央政府總預算持續卡關，藍營顯然也因為民意壓力山大，民進黨立委掌握一份國民黨預擬提案，要將具急迫性及攸關重大民生的新增計畫，先交付委員會審查，當中包TPASS、生育給付及河川整治預算，總統賴清德很感嘆。

總預算卡關! 藍擬付委"部分民生預算" 賴總統:為德不卒

藍白人數優勢下，總預算僵局至今仍未解。（圖／民視新聞）





總統 賴清德：「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算，沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺也會影響人民的生活。」





AIT釋出處長谷立言與立法院長韓國瑜會面照片，引發諸多揣測。（圖／民視新聞）





不只年度總預算，包括1.25兆國防特別預算也無法審議，AIT釋出處長谷立言最近拜訪立院正副院長韓國瑜、江啟臣還合影，美方動作不言可喻。









總統 賴清德：「我希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任，因此國防預算或是國防特別預算，也都應該要儘速交付審查。」



賴總統話說的重，對於藍白有意挑個別預算付委，也被諷刺是點菜式審預算。

財經專家 徐嶔煌：「審查總預算，你現在當作是在買菜是不是，挑三揀四，你現在每一項都是跟人民民生相關，跟台灣未來的經濟息息相關，你哪一個是可以這樣說砍就砍，罵什麼就撿什麼回來，立法委員是這樣子在監督的嗎?」

國民黨團首席副書記長 林沛祥：「針對現在總預算的僵局去分開去做審查，也是一個選項，不過所有的討論都要經過黨團大會的決議之後，我們才有正式的答案跟方案可以執行。」



總預算審議陷入僵局，藍白若持續走一步算一步，只怕多數人民無法接受。





