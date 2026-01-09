總預算卡關！藍白擬共提部分新興預算先付委

▲民眾黨前主席柯文哲拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌（右）一同在黨團舉行記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 115年總預算至今尚未審查，國民黨團擬提案依據預算法第54條，在院會提案讓部份新興性計畫（包含TPASS、治水、婚育等預算）先付委。對此，民眾黨主席黃國昌今（9）日表示，民眾黨提案早就準備好了，不是只有TPASS，基於跟國民黨與民眾黨互信跟尊重，下個星期會跟國民黨立法院黨團幹部，負責任地詳閱所有的計畫書後再坐下來討論。

民眾黨前主席柯文哲今日下午拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會，接受聯訪。針對國民黨擬提案依據預算法第54條，在院會提案讓部份新興性計畫先付委。黃國昌指出，「菩薩畏因，眾生畏果」這句話賴清德總統應該很清楚，總預算在立法院為什麼會這個樣子？賴清德要先問問他自己，為什麼不依法編列預算？軍人、警消有對不起他嗎？搞到他們要幫退休的警察跟消防員打團體訴訟，才可以要國家還他們每個月積欠5000、6000元的退休金，台灣怎麼會變成這樣的國家？

黃國昌痛批，民進黨立委加上行政院長卓榮泰、賴清德，還有臉說立法院不審預算？應該先問的是為什麼不依法編列預算？當執政黨擺爛的時候，在野黨要撐起這個國家，這句話不是說說，針對特定新興計畫，有必要依照預算法規定可以特別抽出來，民眾黨其實一直跟國民黨團在溝通、協調。

黃國昌強調，民眾黨一直依照步驟進行，提案早就準備好了，不是只有TPASS，TPASS北北基桃四個地方首長扛下來都沒問題。不過基於國民黨與民眾黨互信、尊重，下個禮拜會跟國民黨立法院黨團幹部，他們負責任地詳閱所有的計畫書後，針對挑出來的計畫坐下來討論。

黃國昌也說，民進黨立委今天在議場舉牌寫「我要審預算」，大家不會覺得很可笑嗎？他們哪要審預算？只要護航預算而已，牌子應該要寫「我要錢」，真正的寫法是「我要錢，趕快給我錢。」

黃國昌還痛批，過去這兩天民進黨連F-16V飛行員訓練失聯都可以拿來作政治操作，搞了半天預算4、5年前早就編了、東西在哪裡？昨天他在司法法制委員會問國防部副部長「鳳展專案」花了1000億的防撞地系統，花了那麼多錢東西在哪裡，這才是立委要關心的事情。

