總預算卡關！藍白擬抽13項新興計畫先審 行政院：難道其他計畫不重要？

台北市 / 武廷融 綜合報導

今年度中央政府總預算遲遲未進入立法院審議階段，民眾黨團今(15)日表示，將提案針對包含TPASS通勤月票等13項新興計畫先行付委審查。行政院發言人李慧芝則表示，不是只有在野黨提出的13項預算很重要，其他對國民、地方建設及國家發展的重要計畫都在總預算中，「難道其他計畫不重要嗎？」

中央政府總預算持續卡關，民眾黨今日表示，將針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項計畫，擬提案優先付委審查，民眾黨團總召黃國昌表示，已經與國民黨團基本上取得共識，確切時程會在確認完後提出。據了解，13項新興計畫包含TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、高屏間東西向快速道路等。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會上表示，今天是立法院不審總預算的第140天，不是只有在野黨提出的13項預算很重要，「難道竹竹苗校舍新建不重要？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設，我們要推進矽光子、量子電腦技術不重要嗎？」

李慧芝強調，所有對國民、地方建設及國家發展的重要計畫，以及國防預算等，通通都在總預算中，而行政院早在去年8月就將今年度總預算案送進立法院，其中不管是國家發展、國防建設通通都非常重要，且攸關國人及民生福利。李慧芝說，「現在立法院本會期還剩下12天，如果立法院能夠依法行使職權，在委員會打開總預算依法審查，就會知道每項計畫都非常重要， 希望立法院可以支持總預算及時審查。」

原始連結







更多華視新聞報導

北北基桃今商討TPASS因應方案 蔣萬安喊話：行政院要跟立法院好好溝通

總預算卡關TPASS恐斷炊 北北基桃決議「先由地方政府籌資代墊」

蔣萬安：持續TPASS 盼兩院好好溝通總預算案

