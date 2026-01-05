總預算卡關 衝擊TPASS通勤族 童子瑋籲基市府說明 謝國樑應勇敢向立院喊話

總預算卡關，TPASS通勤月票將遭衝擊，童子瑋呼籲基市府對市民公開說明因應方式。 圖：童子瑋辦公室提供

[Newtalk新聞] 2026年中央政府總預算案尚未審查，寫下歷年最晚的付委紀錄，攸關大批通勤族權益的「TPASS」基北北桃通勤月票將受衝擊。對此，民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋呼籲基市府對市民公開說明因應方式，市長謝國樑應勇敢站出來，向藍營主導的國會要求儘速審查總預算。

童子瑋表示，2026年開始不到一週的時間，跟基隆市民最相關的政策就已在危機邊緣了，因為立法院遲未審查中央政府總預算案，導致都會通(TPASS)福利正在倒數計時中，將影響基隆全市超過11萬的通勤族。

童子瑋指出，交通部已對外說明，若中央總預算未經立法院審查通過，後續補助經費將無法依法撥付。他要求市府，對市民公開說明三大關鍵問題，第一，若中央補助無法如期撥付，市府是否需自行負擔TPASS補貼？金額大約是多少？第二，在補助款尚未到位前，運輸業者是否必須先行墊付價差，墊付期間會有多長？

​第三，他說，若運輸業者無力墊付，市府是否已有因應方案？將會影響哪些路線與運具，甚至退出TPASS？

童子瑋強調，這些問題，都會直接影響基隆市民的通勤權益，市政府有責任把狀況說清楚，更有責任針對可能風險進行準備。他要求市府秉持公開透明的精神，向市民報告後續影響評估，並提出如果TPASS中斷，市府會採取什麼具體作為，以利市民掌握市政狀況。

童子瑋呼籲謝國樑，務必代表市民，向國民黨主導的立法院，正式要求儘速完成中央總預算審查。希望基隆能以市政為優先，而不是黨政優先，若國會正在傷害基隆市民，市長應該要勇敢站出來，才是一個城市大家長應有的表現。

