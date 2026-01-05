總預算卡關 議長憂衝擊TPASS

TPASS預算卡關，基隆三萬通勤優惠待考驗。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

中央總預算仍因財劃法卡關，基隆市議長童子瑋五日再提三問，並籲市長謝國樑以市民為先，向國會喊話，盡速審查總預算，以免十一萬通勤族權益受影響；市府也作出回應，因應財劃法可能影響ＴＰＡＳＳ基北北桃跨城際定期票政策，基北北桃市政府間將密切合作，盡力確保基隆通勤族權益不受影響。

基北北桃一二００定期票(ＴＰＡＳＳ)一一二年七月一日起上路，依據交通部補助方案，票差屬中央管轄公共運具中央負擔百分之九十，地方主管公共運具地方負擔百分十，因基市非直轄市，中央負擔百分之七十五，地方負擔百分之二十五。

一一四年基市經費四點二三億元，中央補助三點四五億元，市府自籌零點七八億；基北北桃一二００定期票實施後，四市合計逾四百五十萬人次購買，平均每月五十萬人次，基隆市每月約三萬人，占基隆市人口數三十六萬的一成，調查使用滿意度高達九成三以上，全國第二，運量成長亦降自用運具移轉率。

童子瑋提出，一一五年度總預算案尚未審查，創下歷年最晚付委紀錄，ＴＰＡＳＳ通勤月票將受到衝擊，五日再提三問，籲市長謝國樑放下黨派之爭，以市民優先，向國會喊話，盡快通過預算。同時，問若中央補助無法如期撥付，市府是否需要自行負擔補貼款？金額大約是多少？在補助款尚未到位前，運輸業者是否必須先行墊付價差？墊付期間會有多長？若運輸業者無力墊付，市府是否已有風險因應方案？會影響哪些路線與運具，甚或退出ＴＰＡＳＳ？

市府回應，因應財劃法可能影響ＴＰＡＳＳ基北北桃跨城際定期票政策，基北北桃市政府間將密切合作，盡力確保基隆通勤族權益不受影響。

市預算已編列一一五年ＴＰＡＳＳ地方自籌款八千五百萬元，經議會審議通過，基隆採季付差價，可先行因應。