總預算卡關 賴卓施政的權力焦慮與老把戲

明年度中央政府總預算再度卡關，行政院的第一時間反應，不是尋求補正程序瑕疵或端出修正方案，而是熟練地開啟戰鬥模式；對外宣稱預算遭凍結將導致民生、建設全面停擺。這種把民眾當人質的戲碼，今年初綠營為大罷免添火時，已經上演。一年來朝野僵局愈加惡化，面對國會監督，賴政府動輒訴諸民粹、抹黑監督，恐是一大關鍵。 中央政府明年度總預算案在立法院程序委員會未能付委審查。行政院與綠營立委強調，預算未過將衝擊育兒補助、公托改善、交通建設與AI產業布局等政策執行。在野黨則反擊，行政院對軍人加薪等議題未提出依法編列預算才是主因，批評綠營再度利用總預算案政治操作、情勒社會。 總預算的僵局並非突如其來，而是一年來朝野關係持續惡化的結果。行政院對國會修正案動輒貼上杯葛、癱瘓標籤，卻鮮少正面回應質疑內容；對於依法可行的暫行動支、分項協商等機制，也選擇性忽視。制度工具明明存在，卻刻意不用，轉而營造「不給錢就沒政府」的危機感，這不是治理無能，而是政治算計。 賴政府似乎忘了審視當下的政治現實，早就不同於蔡英文時期的完全執政。賴清德總統得票未過五成，民進黨國會席次亦未過半，這是典型的「雙少數政權」。在民主政治的運作邏輯中，少數政府本應謙卑協商、尋求妥協共識；但過去一年來，我們看到的卻是一個「雙少數卻傲慢」的執政團隊；不溝通、不調整，甚至不惜破壞憲政體制也要爭勝、面對爭議就反射式指控的執政黨。 令人憂心的是執政者的心態錯亂。台灣人引以為傲的民主政治，執政者卻視國會監督為洪水猛獸。這種「只要權力，拒絕制衡」的極權思維，讓少數政府不但不思自省，反而更急於透過輿論戰施壓，試圖架空憲政體制中的監督機制。 預算審查本就是一場嚴肅的政治責任清算。行政、立法權力分立是民主防腐劑，若執政黨始終不願正視少數執政的現實，只會反覆操作喊窮、情勒的老戲碼，那麼最終被透支殆盡的，恐怕不是國庫的預算，而是台灣民主社會對政府僅存的耐心與信任。

更多品觀點報導

彈劾賴清德風向怎吹？藍綠最新網路好感度結果出爐

後來居上！許智傑：民調並列第一，並已經進入「黃金交叉」

