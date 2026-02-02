總預算卡關 賴清德「請託」韓國瑜注重國家長遠發展

立法院第11屆第4會期並未審查中央政府總預算以及國防預算， 總預算持續卡關。立法院第11屆第5會期今天報到。 總統賴清德今天表示，請託立法院長韓國瑜注重未來國家的長遠發展，讓中央政府總預算可以盡速完成審議，這是立法委員的職責，也是國會議長應該有的權責。

總統賴清德（右）2日上午赴台北北門郵局慰勉台北郵局快捷郵件投遞人員，並於接受媒體聯訪時回應中央政府總預算、國防特別條例等相關議題。左為交通部長陳世凱。（中央社）

賴清德今天前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞員工，他在接受媒體聯訪時表示，立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，沒有任何審查，而且無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產的條文；這樣做到底對不對，他希望全國的民眾能夠評評理。



立法院三讀通過修正政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等部分，賴清德受訪對於是否會將「不副署」列為選項表示，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前正在積極地跟專家學者討論當中。



賴清德說，他身為總統對於立法院長韓國瑜沒有批評，只有請託，請託韓國瑜能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過，這是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。