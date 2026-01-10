總預算卡關！賴清德點名在野黨：只放行零星預算是「為德不卒」

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續在立院封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，美國AIT處長谷立言拜會立法院長韓國瑜，對此，總統賴清德今（10）日受訪時表示，感謝谷立言近期拜會在野黨領袖，顯示台灣安全與台海和平穩定受到國際社會高度重視，並呼籲在野黨正視國防預算與中央政府總預算的重要性，儘速讓相關預算交付立法院審查。

賴清德指出，谷立言處長近日拜訪在野黨領袖，「正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定，是國際社會所重視的」。他表示，希望相關努力不會白費，也期待國民黨能體認國防預算的重要性，這不僅攸關台灣自身安全，也是國際社會所關切的核心議題，「台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素」。

賴清德進一步強調，在野黨同樣肩負國家責任，無論是國防預算或國防特別預算，都應儘速交付審查並完成通過，讓國家更安全、台海更穩定、印太地區更和平。他指出，這不僅是回應台灣人民的期待，也是在回應國際社會的期待。

對於中央政府總預算審查，賴清德表示，若國民黨能意識到總預算對國家民生的重要性，這本身是正面的事情；但若僅讓少數新增預算通過，則是「為德不卒」。

他指出，國家總預算環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，也無法推動經濟發展；缺乏經濟建設預算，便無法兼顧國計民生，若基礎建設預算無法通過，各縣市建設將停擺，最終影響的仍是人民生活。

賴清德最後呼籲，在野黨既然要審查預算，就應更完整、更透徹地讓整體中央政府總預算交付審查，並儘速完成審議通過，這才是符合國家整體利益的正確作法。

