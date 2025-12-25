總預算卡關 賴清德：若立院無法如期審查，就別跟人家談什麼憲政

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





明年度中央政府總預算案陷入僵局，總統賴清德今(25)日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」時表示，憲法明文規定立院對明年度預算應在今年12月31日以前審竣完畢，但只剩6天，並表示政黨競爭在所難免，但是不能夠犧牲國家與人民的利益，若立院無法如期審查中央政府總預算，就不要再跟人家談什麼憲政。

賴清德指出，今天是12月25日是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院對明年度的預算應在今年12月31日以前審竣完畢，但只剩下6天，目前仍卡在程序委員會，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，就不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、建設、人民需要的預算，都可以用政治理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？

賴清德說，政黨競爭在所難免，但是不能夠犧牲國家與人民的利益，敬請立法院審慎、盡速通過中央政府總預算案，尤其是國防特別預算，既然公開支持國防預算，就應接受審查，而非阻擋程序。

賴清德強調，政府編列的每一筆預算皆有根據，經得起考驗，並符合國家與人民發展需要，國防特別預算是根據國家自我保護需求所編列，若立法院有認為不宜之處，可以刪除、也可以刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。在歲末年終之際，期盼朝野可以共同合作，讓立法院盡速審議中央政府總預算案和國防特別預算。

