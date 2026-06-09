總預算卡關 賴總統、卓揆齊喊話立院速審
中央總預算持續卡關，總統賴清德今（9）日指出，去年應該要通過的預算，到現在已經6月仍未通過，不知道未來立法院要怎麼審預算，如果2026年、2027年的預算要一起審，真的要創下中華民國憲法施行以來最荒謬的情況。下午行政院長卓榮泰也表示，現在「萬事莫如預算急」，呼籲國會不要只會延會，應儘快把預算審完，才是對人民最好的交代。
賴清德上午出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，致詞時提及無人機預算遭砍光，令人感到非常意外。他更提到，中央政府總預算到現在還沒通過，法律規定去年11月底就要通過，到現在清明節已過、端午節即將到來、中秋節也不遠了，如今已經6月，行政院已經在籌編明年度的預算，但立院審議的預算還沒通過。
賴清德指出，不知道未來立院要怎麼審預算，「2026年的預算跟2027年的預算要一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？一年度的預算都超過3兆元了怎麼審？同時兩個年度的預算在審要怎麼審？更何況影響國家之重大。」強調自己絕對不會放棄，希望大家一起努力。
而面對藍白再度聯手延長立法院會期，卓榮泰下午表示，今天大家都在擔心接下來的大雨，但相關預備金跟災損金，若是預算不通過也無法使用，所以希望國會在延會的過程中「萬事莫如預算急」，趕快把預算審核，還有各種人民的福利照顧、國家的經濟發展、科技發展，還有重要的國防相關產業等，都必須要好好的趕快把預算審完。
卓榮泰也喊話，立院不要只會延會，但卻排了很多考察，或是跟現在不相關、不急迫的法律預算案，這對於富國利民確實沒有太大的幫助，所以還是希望能夠儘快把預算審核，才是國會對人民最好的交代。
責任編輯／馮康蕙
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