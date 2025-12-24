總預算卡關！退輔會曝4.6億新興計畫受阻 榮家照服員加薪恐落空
〔記者方瑋立／台北報導〕明年度中央政府總預算案尚未審議通過，衝擊各部會新興計畫。退輔會副主委傅正誠今(24)日在立法院證實，受限「預算法」規定，明年度受影響的新興資本支出與新增計畫金額達4億6千多萬元，首當其衝的就是台北榮總新醫療大樓的前置作業工程，以及全台榮家新增委外照護人力的薪資與加薪案。
立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢。
民進黨立委沈伯洋質詢指出，依「預算法」第54條規定，預算未審議完成前，新興計畫不得動支。他關切明年預算若未過，哪些具體的新興計畫會遇上困難？是否會造成醫療量能或照護人力的斷層？
台北榮總新醫療大樓興建進度被卡住
退輔會副主委傅正誠答詢表示，受影響金額總計約4億6千多萬元。其中，台北榮總新院區的新建計畫雖已獲行政院核定，但相關的「新興資本支出」約9千多萬元，主要用於松德宿舍與停車場的遷移、北勞技術大樓與松柏新村的整修；若無這筆預算，舊址無法騰空，新大樓的興建進度就會被卡住。
此外，影響層面更廣的是「新增計畫支出」約3億7千多萬元。傅正誠指出，這筆預算包含各榮家新增的委外照護員、護理師及廚工薪資。若預算卡關，不僅無法配合榮家佔床率提升來補足人力，原訂要給予委外人員的加薪與勞動權益保障也將受到挑戰。
民進黨立委林楚茵則強調，距離新年度只剩不到10天，預算卡關影響的不只是榮民，像北榮新大樓這類建設是「全民都會使用到的」。她要求退輔會必須對外說明清楚後果，「不然這個鍋就變成是你們要揹」，民眾會誤以為是政府承諾跳票，但實情是新計畫因預算未過而無法實施。
綠委示警 預算審議延宕的嚴重性
沈伯洋也示警，如果照護人力出現斷層，對榮家長輩的影響是「立即的」，甚至明年1月1日就會發生，呼籲國人必須了解預算審議延宕的嚴重性。
