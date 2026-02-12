總預算卡關！鐵道局：恐影響工程款支付 釀廠商倒閉

鐵道局長楊正君指出，預算遲遲未過關，工程款恐無法如期支付，未來將引發倒閉潮。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





中央政府總預算至今仍未通過，導致多項計畫面臨執行困難。交通部鐵道局原編列310億元預算，但目前只能依照去年179億元水準運作。鐵道局長楊正君指出，如果情況持續，未來多項工程將受影響，2026年施工高峰期自4月起可能出現延宕甚至停工，小型承包商也將面臨嚴重財務壓力，甚至有倒閉風險。

310億預算 現僅能動用約一半

鐵道局昨（11日）舉行記者會，局長楊正君表示，115年度預算高達310億元，涵蓋多項指標性工程，包括桃園都會區鐵路地下化、花東鐵路雙軌化、台南市區鐵路地下化，以及嘉義鐵路高架等計畫。今年預算較去年增加73%，但目前卻因中央總預算遲未通過，面臨執行困境。

預算未過關 相關單位最快4月受影響

楊正君指出，由於相關預算尚未完成審查，鐵道局最多只能依照去年179億元的水準運作，各項工程受到的影響程度不一，但若預算案長期無法過關，工程款支付可能在今年4至6月出現困難，進度估驗與計價也將受阻，甚至可能衍生複雜的契約終止問題。

楊正君進一步說明：「時間短一點還可以撐，但是我覺得如果要是很久，不是常態」，擔憂部分小型承包商可能因此陷入財務困境，甚至引發倒閉連鎖效應。至於高鐵延伸屏東計畫，目前正進行綜合規劃與環境影響評估，楊正君希望明年底前完成環評審議，並將綜合規劃報送行政院。

