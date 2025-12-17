總預算卡關！2000億新興計畫受影響 卓榮泰：在野阻礙國家前進

行政院長卓榮泰表示，在野黨要讓執政團隊沒有政績。(資料畫面)

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，明年的2,000億新興計畫將受影響。對此，卓榮泰接受媒體專訪時表示，「在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，這些奇奇怪怪法案，佔據我們太多時間」。

明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，卓榮泰接受《自由時報》專訪時指出，明年度新興計畫約有1,000億元無法執行，經常性延續計畫的新增部分不能支用，估計超過1,000億元，其中包含縣市管河川147億元、AI新十大建設100餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元、校舍整建7億元等。

卓榮泰強調，今年台灣的經濟成長率上修7.37%以上，若不是藍白提出爭議法案，政府會有更多能量，推出更多公平分配的政策，「這些奇奇怪怪的法案，佔據我們太多時間」。卓榮泰表示，台灣歷經幾次風災，現今又面臨美國關稅談判，對政府而言，現在是最重要的時刻，因為藍白的惡意杯葛，讓政府無法全力發揮，實在很可惜，「在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，在快要做成決策時大加碼，阻礙國家前進」。

卓榮泰認為，公平分配才是文明社會的指標，政府除推動提升最低工資，也請老闆在引進外籍移工或中階技術人員時，先替本勞加薪。此外，除0至6歲國家一起養，包含高中免學費、私立大學學費補助，政府在0至22歲皆有提供不同階段的照顧。





