總預算卡關「2992億無法動支」 卓榮泰嘆：總預算尚未付委是憲政首次

▲ 圖/行政院長卓榮泰

台北市 / 林禎倚 綜合報導

115年度中央政府總預算案至今未進入立法院審議，行政院長卓榮泰今（8）日率領各部會首長舉行記者會。卓榮泰表示，總預算在去年的8月底送立法院審議，已逾4個月，至今未交付到委員會審議，這是憲政史上的第一次，總計將影響新台幣2992億元預算，也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。

行政院會今（8）日上午舉行院會，並於會後舉行記者會，由院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德等人出席。

卓榮泰出席院會後記者會時表示，今天是115第一場行政院會，原本想排定新年度政策執行報告，但無奈只能聽取總預算未能及時完成審議的影響。

卓榮泰提到，總預算是落實民主政治、實現福利政策、照顧人民、經濟發展，所需要的國家財政資源，預算無法審議，不可動支經費高達2992億元，包含新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫較114年度相比所增加的有1805億元，及第一、第二預備金跟災害準備金170億元，對國人是無法形容的損失，也阻礙國家往前進步。

卓榮泰說明，115年度中央政府總預算，未審議通過有許多不可動支的經費，總額高達2992億，其中包括新興計畫1017億、經常性經費及延續性計畫，較114年度相比所增加的1805億以及第一、第二預備金跟災害準備金170億，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓榮泰指出，立法院遲遲不審查總預算，不只中央政府施政受到衝擊，尤其新版財劃法對地方財政分配不均，中央特地在總預算中編列了321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，否則屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣以及澎湖縣財務調度會出問題，恐怕面臨舉債。

卓榮泰續指，國防預算多達752億影響最多，而近期發生戰鬥機墜海的事件，包含戰鬥各裝以及F-16的後續訓練等，也都在今年預算中。

卓榮泰說明，外交部影響110億、河川及排水整體改善計畫147億、醫療及社福、新興重大建設、生育補助、補助校舍整建、補助整建地方運動場館設施、桃園、台南鐵路地下化等都受影響，而交通部影響75億，其中包含TPASS行政院通勤月票執行計畫，若預算不能及時通過，將影響193萬人的通勤權益。

卓榮泰提到，在院會中，他請列席的直轄市首長們跟代表們，能協助跟他們各自選區的立委溝通、拜託、懇求，籲請立法院盡速完成115年度中央政府總預算的審議。

卓榮泰呼籲，請立法院盡快的審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國家跟國人一絲絲的溫暖，也希望立法院能理性的審議中央政府總預算，而他也要求所有的部會首長，面對立法院審議時，詳細、充分說明政院爭取預算、維護預算的理由。

卓榮泰強調，審預算是立法院的職責，編預算是行政院的工作，「我們一起為國家、為台灣投資未來」；他勉勵，新的年度開始，政府仍要奮力向前，在預算法容許的範圍底下，展開所有施政，落實對人民的承諾。

