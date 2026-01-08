總預算卡關！2992億預算無法動支 中央部會及地方補助受影響項目一次看

記者盧素梅／台北報導

已經進入新年度了，但立法院至今未審議2026年度總預算，根據行政院主計總處盤整，今年度總預算案未審議通過不得動支的預算有2992億元，包括新興計畫1,017億元、經常性經費及延續性計畫新增部分1805億以及預備金170億元等。此外，總預算未通過的話，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，將導致屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市，須以舉債先行籌措財源，影響地方政府財務調度能力。

廣告 廣告

行政院會今聽取主計總處陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告，主計總處表示，今年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響，依預算法第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始15日前（即12月16日前）由總統公布。115年度中央政府總預算案行政院已依法於114年8月29日送立法院審議。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

主計總處並表示，復查總預算案之審議，如不能依限完成時，預算法第54條訂有相關補救措施，行政院並訂定「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，俾各機關執行有所依循，其經費動支原則包括，法定義務支出覈實動支；經常性經費及延續性計畫得於上年度執行數範圍內動支；新興資本支出及新增計畫，總預算部分須俟預算完成審議程序後始得動支；第一預備金、第二預備金及災害準備金，應俟預算完成法定程序後始得動支。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

由於總預算遲遲未通過，主計總處指出，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億。當中包括新興計畫1017億，其中中央自辦部分380億、地方受益部分637億（含地方補助款507億），包括直轄市及縣市財政均衡補助321億、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億、新材料循環產業園區申請設置計畫60億、生育給付差額補助41億、補助校舍整建與排水污水系統改善21億、布建公共化托育設施14億、台灣品牌賽事精選計畫8億等。



主計總處指出，依規定，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度執行數範圍內動支經費。經統計，各部會較114年度增加部分計1805億無法動支，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）



國防部部分，有725億無法動支，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行。交通部計有248億，影響地方縣市的鐵路地下化、高架化建設。經濟部計148億；外交部計108億；衛福部計103億，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。另外，第一、第二預備金及災害準備金部分，計170億，也無法動支。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）



此外，主計總處也提到，因新版財劃法公式問題，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均。為此，中央編列財政均衡補助321億，保障地方政府115年度所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年度只增不減。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）



主計總處指出，若115年度總預算未及時通過，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支。其中，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市首當其衝，須以舉債先行籌措財源，將影響其他地方政府財務調度能力。

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處盤整115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響相關圖表。（圖／主計總處提供）

更多三立新聞網報導

5成小草也認同！民進黨民調：66.9%國人盼先審總預算而非彈劾總統

你想知道「總預算被卡在立院」具體的影響嗎？一張圖就看懂

再擋國防特別預算？律師：藍白邏輯是「沒說明病情，我就不讓你掛號！」

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

