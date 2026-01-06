即時中心／顏一軒、陳治甬報導

行政院已於去（2025）年8月29日將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，外傳攸關通勤族權益的「TPASS定期票」預算恐怕會於今年3月斷炊。對此，新北市長侯友宜今（6）日允諾，新北市政府會按照《預算法》先行動支，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。





今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。

針對「TPASS定期票」預算可能即將斷炊一事，侯友宜表示，新北已針對「TPASS」編列11億元，面對中央預算遲遲沒有下來，新北市政府會按照《預算法》先行動支，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。

他強調，新北、台北與桃園市面對此狀況都有因應，絕對不會受到中央撥款延遲的影響，市府會全力做好整個配套規劃。

關於總預算卡關議題，外傳總統賴清德與行政院長卓榮泰準備啟動下鄉宣講，對此，侯友宜則說，他前一段時間已經說過了，就好好去做，如何跟在野黨做充分的溝通跟說明，能夠快速解決總預算的問題，這是一個課題，不管總統或院長面對立法院，大家都能夠互相包容跟尊重，趕快面對問題，實際去做好溝通協調，這才是最重要的。





原文出處：快新聞／總預算卡關！TPASS恐斷炊 侯友宜掛保證「一件事」

