總預算卡關「TPASS恐斷炊」 北北基桃議員齊轟：藍白擋預算為難通勤族

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王義川、台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會（圖／記者劉秀敏攝影）

在藍白持續杯葛下，今年度中央政府總預算在立法院卡關已逾130天，至今仍未付委審查，導致 TPASS 通勤月票在內的多項補助面臨斷炊風險，藍營卻稱這是綠營「危言聳聽」。對此，民進黨立委王義川今（7）日直言，運輸業者配合政府政策，政府也編列經費要支付，是立法院把預算擋住，不讓政府付錢給運輸業者，這哪叫危言聳聽？如果最後有客運業者退出TPASS，堅持用原來的價錢收費，那是國民黨立委要負責嗎？

民進黨立委王義川、台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳今日上午召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

記者會一開始，王義川先提到6日晚間空軍F-16戰機執行任務時，在花蓮外海失事，國軍與海巡等單位正全力搜救失聯飛官辛柏毅，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。

王義川指出，中央政府總預算至今仍未審查，但包括國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查，到時候要刪、要凍都可以公開討論，不要一直放著不審。

王義川進一步表示，2022年，當時民進黨的北北基桃市長參選人提出「1200首都通」交通月票政見，雖然四人都沒當選，但行政院、交通部仍持續推行這項政見，也就是現在的TPASS。TPASS由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，導致補助無法撥付給縣市政府，縣市政府就無法進一步撥付給運輸業者。

王義川直言，交通部編了預算要付TPASS的補助，只要立法院審議通過就可以撥付給縣市政府，當然近日包括侯友宜等縣市首長都稱能先行墊付，但這並非長久之計，若總預算持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客跟運輸業者，「請國民黨跟民眾黨行行好，不要欺負市民，不要欺負業者」。

顏若芳指出，面對TPASS可能斷炊，台北市長蔣萬安稱可以用結餘款支應，但先前TPASS補助是從特別預算編列，去年底就已截止，第二階段的TPASS屬新興計畫，是新的預算，無法沿用先前的特別預算，必須仰賴總預算通過才能執行。

顏若芳提到，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中，蔣萬安卻推稱要行政院溝通，但台北市有5名國民黨立委和民眾黨不分區立委林國城，蔣萬安卻沒有請他們幫TPASS、幫台北市民、幫北北基桃通勤族維護權益，履行立委審查預算的責任，卻要邀集北北基桃縣市首長討論，這是本末倒置、捨近求遠。

張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，以一家四口來說，每月的通勤費用可能增加幾千元，對一般家庭是沉重負擔。新北市有兩個交通委員會的藍委，一個是汐止的廖先翔、另一個是淡水的洪孟楷，這兩個地方通勤族眾多，大家選出來的立委卻沒有積極幫通勤族發聲。

張維倩並指出，新北市長侯友宜出席活動被問到TPASS因預算卡關受到衝擊時，四兩撥千斤地稱「行政院跟在野黨好好溝通、好好說明，事情就會解決。」但預算在立法院卡關，侯友宜怎麼不先跟廖先翔、洪孟楷以及新北市的藍委溝通？而侯友宜宣稱已經編列11億元支應，但這是治標不治本，呼籲藍白不要讓通勤族成為政治鬥爭下的犧牲品。

李宗豪則指出，桃園與雙北高度連動，TPASS幾乎是每一個市民的生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大，沒想到卻因藍白的政治鬥爭，犧牲掉市民需要的通勤福利。他呼籲桃園六位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，桃園市長張善政也必須負起責任，積極與立委溝通，要求他們盡速審總預算，讓正在發展的桃園建設、市民通勤福利等好的國家政策能夠延續。

曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。上週基隆市議長童子瑋發文要求市長謝國樑回應TPASS即將斷炊的問題，如果立法院沒有通過預算，基隆再怎麼墊付也撐不久。她並質疑，基隆市立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

針對藍營稱「TPASS恐斷炊」是危言聳通，王義川也直言，這絕對不是危言聳聽，如果最後有客運業者退出TPASS，堅持用原來的價錢收費，那是國民黨、國民黨的立委要負責嗎？「這些客運業者配合政府，政府也編了錢要付，是立法院把錢擋住，不讓政府付給客運業者，這哪叫危言聳聽？」

