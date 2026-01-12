總預算卡關「TPASS恐斷炊」！ 通勤族每月估多花千元

總預算卡關，中央暫停撥補地方補助款，這讓TPASS通勤月票恐怕要斷炊。（圖／東森新聞）





總預算卡關，中央暫停撥補地方補助款，這讓TPASS通勤月票恐怕要斷炊，影響百萬名通勤族！不只是住雙北的人很有感，更有住桃園來台北上班的民眾面對政策不確定性，直呼希望政治不要影響民生，因為交通費支出上漲，經濟壓力也跟著增加。

民眾：「這樣對通勤的人來說就很不划算，像桃園到台北通勤的人其實很多，而且現在火車票價也比較貴。」

總預算卡關，影響TPASS可能斷炊，衝擊百萬通勤族，實在讓民眾很有感，站務人員也透露，常被問政策是否會取消。

民眾：「因為我家在新北市，每天都要搭車到台北市上班，每個月花費大概多3、400塊，可能就要自己吸收，可能會要減少一些不必要娛樂消費。」

民眾：「我會覺得TPASS比較優惠，省了500多塊，因為我其實滿常在中山或大安跑，多少還是會有點受影響，改騎車。」

不只是住雙北的人荷包會緊一點，還有民眾身為桃機地勤，就分享自己住台北中山區，上班要先搭北捷，從松江南京到台北車站，再轉機捷搭到桃機，不使用月票的價格，一個月上班交通費就要3695元；如果用TPASS，一個月不管怎麼搭都只要1200元，兩種情況相差2495元，一年就累積29940元。

為了不讓民眾通勤經濟壓力增加，基北北桃地方官員，12日一早特別開會找對策。新北市交通局長鍾鳴時：「中央明確的溝通，只有告知我們說，補助剩餘款不得支用，過去產生的利息必須繳回。」

地方中央有了新難題，4首都開會的結論，以延續政策為共識，不過還是喊話立院盡早完成預算程序。台北市交通局長謝銘鴻：「TPASS的補貼款，我們先用地方政府先行來代支來代墊。」

地方願意先代墊，但是像台北市中央補助占過半，若沒補助TPASS，最多只能撐到5、6月，民眾辛苦賺的錢能否存得多一點，就得看朝野對策，別讓民眾心中淌血。

