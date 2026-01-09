總預算卡關 TPASS斷炊？王欣儀揭真相：有政府很可惡

115年中央政府總預算仍卡關，TPASS通勤月票可能斷炊，傳出北市經費若無中央協助，僅能撐到年中。對此，國民黨台北市議員王欣儀表示，在確認市府實際預算狀況後，北北基桃TPASS完全沒問題，經過盤點，去年結餘款加上地方政府先行支應的預算，目前共有28.9億元可運用，足以支應TPASS運作至今年6月底，「有政府很可惡，除了恫嚇民眾，還會做什麼」。

台北市副市長林奕華昨（8）日代表市長蔣萬安參加行政院院會，她表示，第1個議程特別針對民國115年度總預算未能完成審議報告，建議行政院長卓榮泰考慮尊重國會多數及民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是一昧批評怪罪給國會多數黨。至於外界憂心TPASS通勤月票可能因為預算卡關，林奕華強調，目前各縣市預算至5、6月經費都足夠，絕對不會讓TPASS斷炊。

「有政府很可惡，除了恫嚇民眾，還會做什麼」，王欣儀今天在臉書發文表示，最近有不少通勤族詢問TPASS相關事宜，因民進黨府院黨與部分媒體，不斷散布TPASS月底就會斷炊的錯誤訊息，甚至點名北北基桃是重災區。她批評，事實上，民進黨政府不好好與藍白溝通總預算，卻一再用聳動說法製造恐慌，去年說租屋補助可能取消，政府沒錢開燈、買衛生紙，今年又把同樣的操作用在攸關通勤族權益的TPASS上。

王欣儀指出，自己第一時間幫大家追蹤了解，確認市府實際預算狀況後，答案很清楚，北北基桃TPASS完全沒問題，經過盤點，去年結餘款加上地方政府先行支應的預算，目前共有28.9億元可運用，足以支應TPASS運作至今年6月底，通勤族權益不受影響。此外，市府也將持續評估各類運輸業者營收補助比例，確保業者穩定營運，讓大家安心使用定期票，「請不要被錯誤訊息誤導，公共政策不該被拿來操作對立，更不該反覆用來恫嚇民眾」。

