生活中心／綜合報導

TPASS通勤月票，深受民眾喜愛，但今年中央政府總預算，還在立院卡關，TPASS補助款無法撥出，面臨斷炊危機，台北市長蔣萬安，強調行政院要立法院溝通，但議員簡舒培怒批，行政院早就編列好，是藍白兩黨不審預算，蔣萬安應該要好好呼籲自家立委。

TPASS通勤月票，一個月1200元，從公車、捷運到火車等，都能無限次搭乘，身為通勤族的好夥伴，上路以來深獲好評，但新的一年，總預算還在立院卡關，中央發不了補助款，TPASS面臨斷炊危機。

廣告 廣告

通勤族：「很可惜，長期用起來比較便宜。」

基北北桃都會通TPASS，每年約有60億元，來自中央與地方補助，以台北市為例，中央支出18.3億、地方負擔14.6億，交通部，已編好2026年到2029年，各縣市的TPASS預算，總額達363.8億元，但立法院遲遲沒通過，將影響98.2萬名通勤族。

總預算卡關! TPASS財源面臨斷炊 衝擊百萬通勤族

今年中央政府總預算案卡關，中央TPASS補助款尚未撥入。（圖／民視新聞）基隆市議長（民）童子瑋：「大台北地區整個，包含基隆市，有超過11萬的通勤族，TPASS的一個政策預算，會受到非常嚴重的影響，呼籲謝國樑市長，用你的影響力，跟國民黨團來做溝通，立法院一定要趕快來審查。」

跨縣市議員怒批，藍白兩黨犧牲市民福利，基隆市政府與新北市政府，目前先編列預算支應，台北市則先支付地方款部分，評估到一月底前，能正常營運。

北市府交通局運管科長謝霖霆說：「主要是會先支付，地方款負擔的部分，那中央的部分，就是等中央的錢下來，一月之後我們要再跟，業者開會來確定。」

總預算卡關! TPASS財源面臨斷炊 衝擊百萬通勤族

今（2026）年度中央政府總預算尚未審查，仍卡在立法院，台北市先用去年剩餘預算支應，目前估計只能撐到1月底。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「還是很希望行政院，好好地跟立法院來溝通，台北市我們一定會努力，確保市民的權益，讓服務不中斷。」

台北市議員（民）簡舒培：「行政院補助給台北市，TPASS的相關預算，全部都已經通過了，為什麼還怪行政院呢？，我想要問問蔣萬安，台北市總共有8席的立委，國民黨就佔了5席，蔣萬安有沒有好好地，跟國民黨這5席的立委，來溝通呢。」

議員怒轟蔣萬安為何不找黨內溝通，TPASS福利，正在倒數計時中，政黨鬥爭，淪為全民倒楣。

原文出處：總預算卡關! TPASS財源面臨斷炊 衝擊百萬通勤族

更多民視新聞報導

放下探針，拿起相機 高雄四位牙醫師以攝影拼湊「家」的多重樣貌

SONNIE桑尼〈S.O.Sorry〉熱播 丁噹高雄簽票會驚喜連連

長照3.0「互助喘息」試辦 催生家庭照顧假防長照悲歌

