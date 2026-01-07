總預算卡關130天 民進黨籲藍白速排審「TPASS恐斷炊影響通勤族」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

中央政府總預算遭藍白把持的立法院卡關已逾130天，至今仍未進入審查程序，導致包括 TPASS 通勤月票在內的多項補助計畫面臨斷炊風險。民進黨今（7）日共同召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

立委王義川指出，近日國軍F-16飛行員執行任務引發社會關注，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，國防、交通與公共服務的正常運作都依賴預算支持，如今立法院長期卡關，不僅影響民生，也讓第一線執行單位承受壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入實質審查。

王義川表示，TPASS政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助資金無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已出現財務壓力。他警告，若藍白持續卡關，最終受害的仍是每天仰賴TPASS的通勤民眾。

議員顏若芳指出，TPASS第2階段屬於新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族的權益掌握在立院多數藍白手中。她呼籲，藍白立委應回到立院完成預算審查，TPASS能否繼續運作，就看藍白願不願意讓總預算通過。

議員張維倩表示，新北市是全國通勤人口最多的城市，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨立委廖先翔與洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑新北市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

議員李宗豪指出，桃園與雙北生活圈緊密連動，TPASS對通勤族而言已是生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園6位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求市長張善政積極與立委溝通，讓補助早日發放。

議員曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族，並質疑立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算。她呼籲，藍白立委應正視通勤族需求，儘速完成總預算審查，讓民生政策不再受政治惡鬥拖累。

