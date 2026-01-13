總預算卡關138天未審 政院喊話立院：國防、民生都不能再等





立法院程序委員會今（13）日再度未將今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》及院版《財政收支劃分法》等重要法案排入審查議程。行政院發言人李慧芝對此表示，總預算案送進立法院至今已超過138天仍未進入實質審查，軍購特別條例也已延宕48天，寶貴時間持續流失。

李慧芝指出，行政院於去年8月29日將總預算案送交立法院後，至今仍未排案審議，相關作業明顯停滯，對國家施政推動造成影響。她也提到，軍購特別條例攸關防衛韌性與不對稱戰力建構，同樣因排案延誤而無法進入實質討論。

李慧芝強調，無論是國防安全、公共建設、民生照顧或經濟發展，政府都在與時間競賽，但立法院程序委員會卻一再延後排案，使國家重大政策無法推動。

她進一步指出，目前立法院本會期延會僅剩最後13個工作天，時間相當有限，呼籲立法院應謹守憲法所賦予的權責，儘速審議行政院提出的預算案與相關法案，讓國家運作不受影響，也讓各項攸關人民福祉與國家安全的政策得以持續推動。

李慧芝重申，國人生活照顧不能再等，國家建設不能再拖，自我防衛能力的提升更不容延宕，希望立法院正視時間壓力，儘快完成審議程序。（責任編輯：王晨芝）

