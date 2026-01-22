總預算卡關147天！藍白喊電視辯論 李慧芝反嗆：為何不在國會辯？

（政治中心／綜合報導）今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨（21）日稱要與立法院進行直接辯論，藍白則紛紛提出電視辯論要求，國民黨立法院黨團書記長羅智強更提出「三長對三長」舉辦三場辯論會。對此，行政院發言人李慧芝今（22）日回應，只要明天程序委員會將總預算付委，下周在國會就可以展開辯論，且在立法院辯論預算不是只有三場，也不會只有黨團幹部可以上場，每位委員都能和行政團隊辯論，完全不用捨近求遠；記者會現場大螢幕秀出「總預算沒審」的計時器，指今是總預算沒審的第147天。

圖／行政院會後記者會現場計時國會已147天沒審總預算。（TVBS 提供）

李慧芝：為何不願意按照往年 在國會辯論預算

國民黨今天上午舉行記者會羅智強指出，他具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決：第一場： 黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰。第二場： 黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君。第三場： 首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

與此同時，行政院舉辦院會後記者會，現場大螢幕秀出「總預算沒審」的計時器，李慧芝表示，今天是立法院不審總預算的第147天，國會就是最大的政策辯論平台，實在不能理解，在野為何不願意按照往年在國會辯論預算。

李慧芝強調，行政團隊在立法院辯論預算不是只有三場，也不會只有黨團幹部可以上場，每位委員都能和行政團隊辯論，且完全不用捨近求遠，只要明天程序委員會將總預算付委，下周在國會就可以展開辯論。

藍白推新興計畫先動支 李慧芝：政院想執行每一筆預算

另針對藍白將通過新興計畫「先行動支」，包含TPASS在內的38項計畫、共718億元預算動支，李慧芝強調，每一筆預算都很重要，現在被在野黨提出的只有2.4%左右，只佔整個總預算的一點，總預算3兆每一筆都攸關國民福祉，此外，立法院先行凍支新興計畫，不會形成一個真正的法律案，預算還是要經過完整的審查程序。

媒體追問，若立院真三讀通過先動支718億元預算，政院是否會執行？李慧芝僅說：「行政院想要執行每一筆預算。」

本文由《TVBS新聞網》授權提供

